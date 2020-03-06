TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - EH Balıkesirspor: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Adanaspor, evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Müsabaka 11 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar

25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Malle'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen topa Evren'in kafa vuruşunda kaleci Atilla meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakikada Serdar'ın ara pasında kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Mahatma'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 01

55. dakikada ceza sahasının dışından Bagayoko’nun sert şutu üst direkten auta çıktı.

76. dakikada Özkan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Hakan kafayla topu filelere gönderdi. 11



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Can Alp xx

Adanaspor: İrfan Can xx, Ahmet xx, Mehmet x (Bagayoko dk. 13 xx), Celil xx, Evren xx, Uğurcan xx, Hakan xx, Özkan xx, Mustafa xx, Ronei x (Mbilla dk. 46 xx), Eze xx

Yedekler: Özer, İsa, Utku, Marvin, Enes, Mustafa, Umut, Okan

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Balıkesirspor: Atilla xx, Berat xx, Malle xx, Foxi xx (Abdülkadir dk. 74 x), Mahatma xxx, Serdar xx, Cenk xx, Sezer xx, Anıl xx (Rahmi dk. 58 x), Nermin xx, Antonio xx (Celal dk. 90 ?)

Yedekler: Andrija, Okan, Kağan, Emirhan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Mahatma (dk. 39) (EH Balıkesirspor), Hakan (dk. 76) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Serdar, Foxi, Antonio, Sezer (EH Balıkesirspor) Hakan (Adanaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.