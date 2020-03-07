Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Öznür Kablo: 77 - İzmit Belediyespor: 61

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe, İzmit Belediyespor’u 7761 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Salon: Atatürk
Hakemler: Sami Özel xx, Turgut Işık xx, Tolga Edis xx
Fenerbahçe: Elizabeth xx 6, İdil xx, Olcay xx 2, Sevgi xx 2, Merve xx, Tuğçe xx 11, Chelsea xx 12, Alina xxx 22, Cecilia xxx 15, Esra xx 2, İrene xx 5
Başantrenör: Victor Lapena
İzmit Belediyespor: Özge xx, Defne xx, Ezgi xx, Courtney xxX 28, Emel xx, Gizem xx 8, Monika xx, Sasa xx 4, Gamze xx 2, Kristine xx 19, Melek xx
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 1317 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 3330 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot:5644 (Fenerbahçe lehine)
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