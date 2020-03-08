Vali Sonel'in Adana Demirspor aşkı Tunceli Valisi Tuncay Sonel, hemşerileriyle Adana Demirspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı televizyondan izledi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kente davet ettiği gazeteci hemşerileriyle birlikte Adana Demirspor’un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

Adanalı olan Vali Sonel, 2 günlüğüne Adanalı gazetecileri Tunceli’ye davet etti. Vali Sonel’in davetlisi olarak kente giden gazeteciler adına Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Sonel’e Adana Demirspor atkısı hediye etti.

Sıkı Adana Demirspor taraftarı olan Vali Sonel de gazeteciler ve Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte Tunceli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde Adana Demirspor’un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı izledi.

Vali Sonel, mavilacivertli takımın bu sene kalitesinin yüksek olduğunu ve Süper Lig’e çıkacağına inandığını söyledi.

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