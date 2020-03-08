Bugün çiçek alması gereken kadınlar çiçek sattı

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Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iki kadın, akan trafikte çiçek satarak ekmek paralarını çıkarmaya çalıştı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanırken, Adana'da iki kadın çiçek sattı. 8 Mart nedeniyle birçok kadın çiçek alırken, kadınlar trafik ışıklarında duran sürücülere çiçek satarak ekmek paralarını kazanmaya çalıştı.

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