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Karalar: "Adana önümüzdeki dönemde büyük yatırımlar alacak" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana 2023 Kent Vizyonu Toplantıları” ismi ile başlatılan etkinlikler dizisinin ilkine konuk oldu Karalar, sıradan yönetim anlayışından vazgeçilmesi, birlikteliğin korunması gerektiğini belirtti

İHA

Karalar: "Adana önümüzdeki dönemde büyük yatırımlar alacak" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana 2023 Kent Vizyonu Toplantıları” ismi ile başlatılan etkinlikler dizisinin ilkine konuk oldu Karalar, sıradan yönetim anlayışından vazgeçilmesi, birlikteliğin korunması gerektiğini belirtti

Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği’nce (ADSİAD) Adana’nın kentleşme vizyonuna katkı sağlamak amacıyla “Adana 2023 Kent Vizyonu Toplantıları” ismi ile başlatılan etkinlikler dizisinin ilkinde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuk edildi. Karalar, Adana'nın önümüzdeki dönemde büyük yatırımlar alacağını söyledi.
ADSİAD üyelerinin, Adana ve Mersin iş dünyasından önemli konukların katıldığı toplantıda söz alan, kendisi de ADSİAD Onur Kurulu Üyesi olan Başkan Zeydan Karalar, “Büyük sevdamızdır Adana” felsefesiyle yola çıktığını ve bu nedenle Adana için çalışırken büyük bir istek ve enerjiyle hareket ettiğini söyledi. Başkan Karalar, “Bir dönem Adana her konuda çok önemli bir şehirken, son dönemde bu özelliğini yitirmiş durumda. Birçok il bizi fersah fersah geçmiştir. Bu Adana’nın layık olduğu bir tablo değildir. Bu şartlarda Adana’da belediye başkanı olduk. Ben ilk yola çıktığımda, belediye başkanlarının rutin belediyecilik işlerini yürüten, kendisini seçen siyasal eğilimin mensuplarını işe alan yöneticiler olmanın ötesinde, farklı vizyonlar oluşturması gerektiğini, kentin tamamından sorumlu olması gerektiğini defalarca dile getirdim. Ayrıca kentin zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve potansiyelin olabildiğince kullanılması yönünde işler yapılması da yeni belediyecilik anlayışının en önemli özelliklerinden biri haline geldi. Adana çok önemli özellikleri ve güzellikleri olan bir kent ama ne yazık ki tüm bunlardan istenilen seviyede yararlanılamıyor. Ne yazık ki sanayinin çok önemli olduğu dönemlerde, bırakın yeni sanayicileri kente çekmeyi ve Adana’yı bu konuda cazip hale getirmeyi, sanayiciyi kaçıran anlayışlar gördük. Tüm bunlar kentimizin yeterince gelişmesini engelleyen durumlardı. Belediye başkanının bir görevi de kenti yatırıma cazip hale getiren işler yapmaktır. Belediye Başkanı moral aşılamalı, gelecekle ilgili umut vermeli. Yatırımcı seve seve gelmeli ve yatırım yapmalı. Yatırımcı, belediyenin yanında olduğunu, yatırımla ilgili ne sorun varsa çözmeye çalışan, işleri zorlaştırmayan, yetkileri ve gücü doğrultusunda yatırımcının önünü açan bir belediye başkanlığı tavrının bulunduğunu bilmeli. Bunu biz her fırsatta anlatıyoruz. Çünkü istihdam demek üretim demektir ve bu da Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu gereksinimdir” dedi.

"Bizim dönemimizde çatışma biti, Adana için umut oluştu"
Kent dinamiklerinin birbirleriyle çatışmasının da, o kentin gelişiminin önünde çok büyük engel oluşturduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Seyhan Belediye Başkanı olduğumda ilk olarak Adana’da çatışma döneminin bittiğini, çalışma döneminin başladığını dile getirdim. Hatırlarsınız seçilmişlerle atanmışlar arasında ciddi problemler vardı. Bu kimseye yaramadı. Kavga edenlerin hepsi gitti. Bizim dönemimizle birlikte Adana için çalışma dönemi başladı. Odalar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyasının bütün oluşumları, belediyeler, Valilik ve diğer devlet kuruluşları, o denli uyum içinde çalışmaya başladık ki, Adana ortak paydasında kenetlenildi. Bu son üçdört yıldır böyle devam ediyor. Uzun süre de devam edeceğini biliyoruz. Çünkü hepimizin ortak gayesi Adana. Bugün Adana’da Tarım Organize Sanayi Bölgesi’nden tutun, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’ne, petrokimya tesislerine kadar çok iyi gelişmeler olmaya başladı. Adana yakın gelecekte çok büyük yatırımlar alacak ve bunlar doğrudan yatırımlar olacağı için peşi sıra yeni yatırımlar gelecek. Adana için artık büyük bir umut oluşmuştur. Adana heyecan vermeye başlamıştır ve bu devam edecektir. Bizim de görevimiz bunları tetiklemek, bunların önünü açmak. Birileriyle kavga etmek, çatışmak değil, çalışmak ve çalışanlara destek olmak istiyoruz. Bunu görevimiz addediyor ve gereğini yapıyoruz. Adana’da bu birlikteliği sağlayan ve Adana deyince tek vücut olan herkese kentimiz adına adına şükranlarımı sunuyorum. Elbette sayın Valimizin bu konuda bizlere önderlik etmesi de hepimiz için şanstır” diye konuştu.

Aldıkları tabloyu, yapılan hizmetleri ve projeleri anlattı
Başkan Zeydan Karalar, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nde göreve geldiklerinde karşılaştıkları tabloyla ilgili bilgi verdi ve kısa sürede yapılanları, mali rehabilitasyonu ve hizmetleri anlattı. Başkan Zeydan Karalar, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi de aktardı. Adana’nın daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline gelmesi için ASKİ ve Büyükşehir bünyesinde yapılacak işlerle ilgili bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, ulaşım mastır planından, kente nefes aldıracak büyük parklara, kreşlerden, semt pazarlarına projelerle ilgili sunum yaptı. Şu ana kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak yol, kanalizasyon, içme suyu ve diğer altyapı projeleriyle ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, ASKİ’nin, kentin sorunları noktasında 2 milyar liralık yatırım yapacağını duyurdu.
Geçmiş dönemde hizmet ve projelerle ilgili harcanan paraların, yarı fiyatına, üçte bir fiyatına işler yaptıklarını ve buna rağmen zaman zaman suçlamalara maruz kaldıklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, teslim alınan tabloyu vatandaşa anlatma zorunluluğu bulunduğunu ve yönetim anlayışındaki farkı dile getirdiklerini kaydetti.

Kent dinamikleriyle ortak hedefe doğru ilerleniyor
ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez de, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. Süleyman Sönmez şunları söyledi:
“Kurulduğu gün itibariyle özellikle tercih edilen ve yüksek nitelikli, çağdaş ve ilerici girişimlerden ve profesyonellerden oluşan etkin bir prestij organizasyonu haline gelme hedefine ulaşan Adana Sanayici ve İşadamları Derneği olarak, bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda derneğimizin onur kurulu üyesi sayın Zeydan Karalar’ı ağırladığımız için gururluyuz. Adana’mızın ulusal ve uluslararası pazarlardan aldığı payın arttırılması, Adana'daki sanayi ve ticari kuruluşların yeniliklere ve değişimlere hızlı ve sağlıklı adaptasyonları için danışılan bir dernek olma hüviyetini gururla taşıyan ADSİAD, kentimizin gelişimi, kentsel ve bölgesel rekabetin üst seviyeye taşınması adına başta Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, odalar ve borsa ile ortak değerler etrafında birleşme, fikir üretme, etkili çözüm önerileriyle samimi bir atmosferde hizmet etme hedefinden taviz vermeden ilerlemektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1980’li yıllara kadar ülke ekonomisinin mihenk taşı olan Adana, son yıllarda kaybettiği ekonomik ivmeyi yeniden yakalama potansiyeline sahiptir.”

Adana ekonomik ve sosyal anlamda ivme kazandı
Adana’nın ekonomik ve sosyal anlamda ivme kazandığı görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Süleyman Sönmez, şöyle devam etti: “Bu vesileyle son günlerde sayın Valimiz Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Zeydan Karalar öncülüğünde belediyelerimizin, kamuözel sektör işbirliğinin, hem ekonomik hem de sosyal alanda ivme kazandığını görmekten duyduğumuz mutluluğu paylaşmak istiyorum. Biliyoruz ki; Adana gelişen ve geliştiren kent olma hüviyetini, vizyon kent olma iddiasını gerçekleştirebilecek bir yapıdadır.
Tam bu noktada sayın Zeydan Karalar’ın, medyaya yansıyan bir röportajında Adana’nın bereket ve zenginlikle anıldığı günlere geri dönüleceğine dair açıklaması iş dünyasına, tarım sektörüne, kent ve bölge insanına büyük umut ışığı aşılamıştır. Başkanın tarım sektörünün dünyada stratejik bir öneme sahip olmasının bilinciyle hareket ettiğini, bu bilinçle üreticiye ve kooperatifleşmeye ayrı bir önem verdiğini görmek; dünyanın en önemli 3 ovasından biri olan Çukurova topraklarının yeniden bereketin timsali olacağı kanısını güçlendirmektedir. Tarımdan sanayiye, turizmden ticarete, kültür ve sanat hizmetlerinden spor dünyasına kadar tüm alanlarda dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına girebilecek yapıya sahip kentimizde topyekun bir gelişim ülkemizin dış dünyaya karşı ekonomik ve sosyal direncini de artıracak önemli bir unsur olacaktır.”
Yerel Yönetimler Uzmanı İnan İzci ise, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ekibinin hazırladığı 5 yıllık stratejik planla, Adana’nın sosyal, ekonomik ve sportif geleceği için önemli bir hizmet sunulduğunu kaydetti.
Etkinliğin son bölümünde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ADSİAD’ın kadın üyelerine çiçek verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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