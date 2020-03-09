Dünya Kadınlar Günü’nde karma resim sergisi 8 Mart 2020 Dünya Kadınlar Günü'nde Adana Ressamlar Derneği’nden 30 sanatçı, “Kadınlar Günü” temalı resim sergisinde sanatseverlerle bir araya geldi

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Adana Ressamlar Derneği, Çukurove Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi fuayesinde karma resim sergisi açtı.

M. Özge Eren, Salime Kaman, Gülden İnkaya, Alişer Avcı, Hüseyin Yılmaz, Şerife Ballı, Meral Soylu, Melahat Sabancı, Gülden Özkurt, Gül Saraçoğlu, Sevinç Kökenler, Tevfik Gökdemir, Seval Eroğlu, Hacer Mutluay, A. Meltem Baş, Ganime Karabucak, Neşe Kayrın, Nihan Oğuz, Ülya Algan, Nurdan Kayacı, Süheyla Tümöz, Seher Özcan, Esra Baydar, Serap Milli, Mahmut Çetiner, Mehmet Emre, Alex Raynham, Erdal Yalçın, Serpil Kılıç, Nuran Çelen ve Tezcan B. Çardak adlı sanatçıların karma sergisinde ARD adına bir konuşma yapan Salime Kaman, “Ülkemizde bazı söylemler kadını küçültmekde, kadın bedeni üzerinden yürütülen politikalar kadınlara yönelik ayrımcılığı arttırmakta şiddeti ve kadın cinayetlerine sıradanlaştırarak kadını geri plana atarak kadınların kamusal alanda var olmalarına ilişkin ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bugün Çukurova Belediyesi sanat galerisinde açtığımız bu sergi bu yüzden çok anlamlıdır ve değerlidir. Bu anlamlı günde sanata ve sanatın birleştirici gücü gücüne inanan Çukurova Belediyesi’nin bizlere verdiği destekler için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Özgen’in de katıldığı ve 30 sanatçının ürettiği eserler, 16 Mart 2020 tarihine kadar Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi fuayesinde açık kalacak.

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