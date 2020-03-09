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Koronavirüs ithalatı etkiledi

DHA

Koronavirüs ithalatı etkiledi


Rüşan Anıl ATARCan ÇELİK/ADANA, (DHA)ÇİN´de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs, ticaret alanında da olumsuz etkisini göstermeye başladı. Çin´den ithalat yapan Ergün Kurluk, "Salgın sebebiyle Çin´deki üretim tesisleri yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor. Salgının etkileri birkaç ay içerisinde fiyatlara yansıyacak" diye konuştu.
Türkiye´nin ticaret hacmi 21 milyar dolar olan Çin´de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının olumsuz etkileri, ticaret alanında da görülmeye başladı. Yıllık 18,4 milyar dolar ithalat yapılan Çin´de, salgın nedeniyle üretim tesislerinin kapasiteleri yüzde 30´a düşürüldü. Yedek parçadan kimyasal maddelere, ayakkabıdan plastiğe, elektronikten çeşitli gıda maddelerine kadar geniş bir yelpazede Türkiye´nin önemli ticari ortaklarından olan Çin´de, üretim tesislerinin düşük kapasitede çalışması, ülkedeki birçok ürünün stoklarının hızla erimesine yol açtı.
ÇİN´DEKİ TESİSLER YÜZDE 30 KAPASİTEYLE ÇALIŞIYOR
Çin´de üretilen bir klima markasının Türkiye distrübitörü olan Global İklimlendirme İthalatçılar ve İhracatçılar Derneği Başkanı Ergün Kurluk, en çok etkilenen ürünlerin başında elektronik ürünlerin geldiğini bildirdi. Çin´in, dünyanın üretim üssü olduğunu ve dünyadaki mamül, yarı mamül, yedek parçaların neredeyse tamamının Çin´de üretildiğini kaydeden Kurluk, "Salgın sebebiyle Çin´deki üretim tesisleri yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor. Bu sistemde 60 günde tedarik edilen ürünler artık 180 ila 270 günde tedarik edilmeye başlandı. Salgının etkileri henüz piyasaya yansımadı ancak birkaç ay içerisinde hissedilmeye başlayacak" diye konuştu.
`NAKLİYAT İÇİN TIR ŞOFÖRÜ BİLE BULUNAMIYOR´
Çin´den getirilen ürünlerin taşıma bedellerinin bin 800 dolardan, 2 bin 900 dolara kadar çıktığını belirten Kurluk, şunları söyledi:
"Taşıma bedelleri piyasadaki tüm ürünlere yansıyacak. Geçtiğimiz hafta üreticimizle konuştuğumuzda yedek parça temin edemediklerini ve parçalara zam geldiğini söyledi. Aralık ayında verdiğimiz siparişin hazır olduğu söylendi. Buna rağmen biz, ürünlerin fotoğraflarını ve videolarını göndermelerini istedik. Gönderdiklerinde peşinatın dışındaki paralarını gönderdik. Öte yandan sevkiyatta da çok komik şeyler yaşanıyor. Hazır olan ürünlerimin bulunduğu 4 konteynerim TIR'lara yüklendi ama 3 TIR'a şoför bulundu, 4´üncüsü orada kaldı. Taşıyıcımı arayıp ücreti mukabilinde şoför istedim ancak onlar da bulamadı. Bitmiş ürünümün 4´te 3´ü geldi, diğeri önümüzdeki ay gelecek."
`SEZONLUK ÜRÜNLERDE FİYATLAR YÜKSELECEK´
Mevcut stoklarındaki ürünlerin mayıs ayına kadar dayanabileceği görüşünü savunan Kurluk, "İklimlendirme sektöründe siparişler şubat ve mart aylarında verilir ama biz aralıkta vermek zorunda kaldık. Ürünleri şubat ayında almamız gerekirken, nisana kaldı. Soğutucu, buzdolabı ve klimalarda sezon kaçmış durumda. Bu ürünler bulunamadığı için fiyatlar yükselecek. Sezonluk ürüne ihtiyacı olanların hemen almasını öneriyorum. Çünkü ürün bulma ve fiyat faktörü büyük sıkıntı olacak" dedi.
`SALGIN DÜNYANIN SORUNU´
Koronavirüs salgınının sadece Çin´in değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu hatırlatan Kurluk, "İthalatçılara ürünlerinin bittiğinden emin olmasını öneriyorum. Gerekirse ürünleri yola çıkmadan üreticilerinden bu ürünlerin fotoğraflarını ve videolarını istesinler. Sonrasında taşıyıcı firmasıyla görüşerek teslimatın yapılabileceğini kesinleştirdikten sonra ödeme yapsınlar. Çin´in bir an önce normale dönmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-03-09 09:36:09

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