(Görüntülü) 1000 kadın 'Biz buradayız' dedi

SEYHAN Kent Konseyi Kadın Meclisi, Seyhan Belediyesi'nin katkılarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde '1000 Kadın Korosu' konseri düzenledi. Eşitsizliğe, şiddete, kadın cinayetlerine, istismara, ayrımcılığa dikkat çekmek için düzenlenen konserde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ''Dünyanın yarısı kadın ise gücün de yarısı kadında olmalıdır" diyerek kadının toplumdaki yerinin önemine vurgu yaptı.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan amfide gerçekleşen konsere, başta her meslekten kadınlar ile ev hanımları, kadın milletvekilleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, kadın muhtarlar olmak üzere, ekonomik, sosyal, siyasi veya kültürel bir şart olmadan sesini yükseltmek isteyen kadınlar katıldı.

"DÜNYANIN YARISI KADINSA GÜCÜN YARISI ONDA OLMALIDIR"

1000 Kadın Korosu konseri öncesi konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye olarak kadınlara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesine yönelik her türlü çalışmanın yanında olduklarını belirtti. Dünyanın yarısı kadın ise gücün de yarısının kadında olması gerektiğini vurgu yapan Akay, "Geleneklerimizde ve inançlarımızda zaten kadın bizim her şeyimiz. Kurtuluş savaşı sonrası Cumhuriyetin oluşumunda yine kadına verilen önemi düşündüğümüzde bunu açıkça görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre, Fransa gibi Avrupa'nın en önemli ülkelerinden çok daha önce kadına seçme seçilme hakkını vermişti. Mustafa Kemal Atatürk, Kadına verilen seçme ve seçilme hakkının kadınlar tarafından fazlasıyla hak edildiğini ifade etmişti. Kadınlar Kurtuluş savaşı boyunca hem erkeği ile birlikte savaştı hem de Anadolunun bütün ekonomik güçlerini elinde tuttu. Kurtuluş savaşı kadınların desteğiyle kazanıldı" diye konuştu

4 ŞARKILIK 'KADIN' TEMALI KONSERE BÜYÜK İLGİ

Konuşmanın ardından Seyhan Belediyesi Meclis üyesi ve Müzik öğretmeni Filiz Bahadırlı şefliğinde kadınlardan oluşan 1000 Kadın Korosu, 'Kadın' temalı şarkı söyledi. Yoğun katılımla gerçekleşen farkındalık konseri 'Memleketim' şarkısıyla sona erdi. 4 şarkılık etkinliğin ardından yapılması planlanan konser geçtiğimiz günlerde İdlib'de şehit olan askerler nedeniyle iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Adana

2020-03-09



