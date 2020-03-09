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(Görüntülü) Öldürülen dolmuşçunun cenazesini şoför arkadaşları aldı

DHA

(Görüntülü) Öldürülen dolmuşçunun cenazesini şoför arkadaşları aldı


ADANA?da dolmuşuna binen yolcunun silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan şoför Mehmet Soydan (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soydan?ın cenazesini otopsisinin ardından mesai arkadaşları teslim aldı.
Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi?nde 01 M 0459 plakalı dolmuşa binen 17 yaşındaki bir genç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı belinden çıkardığı tabancayla şoför Mehmet Soydan?a ateş açtı. Açılan ateş sonucu başına 4 kurşun isabet eden Mehmet Soydan, koltuğa yığıldı. Olayı gerçekleştiren saldırgan, tanınmamak için üzerindeki montu çıkarıp, tabancayı da çevredeki bir iş yerinin önüne bıraktı. Saldırganın olay yerinden geçen bir başka dolmuşa binerek kaçtığı saptandı. Panik ve korku içinde dolmuştan inen yolcular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Başından yaralanan şoför Mehmet Soydan ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
'ACIMIZ BÜYÜK'
Adana Minibüsçiler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, dün akşam üzeri olay yerine yakın bir yerde otururken 5 el silah sesi duyduğunu ve sonrasında Mehmet Soydan?ın vurulduğunu öğrenince adeta yıkıldıklarını belirterek, ?Mehmet, elimizde büyüdü. Evladımız gibiydi. Bu zamana kadar kimseyle anlaşmazlık yaşadığını, olumsuzluğunu görmedik. Pırıl pırıl bir insandı. Kafa tasına 4 tane mermi isabet etmiş. Maalesef kurtarılamadı, acımız çok büyük. Emniyet güçlerimizin bu olayı çok çabuk çözeceğini biliyorum? diye konuştu.
?SEBEPSİZ YERE ARKADAŞIMIZA KIYDILAR?
Soydan?ın şoför arkadaşlarından Okan Tayık ise şaşkın olduklarını belirterek, ?Mehmet arkadaşımız yıllardır bizim duraktaydı. Husumeti olacak biri değil, çok temiz ve dürüst bir arkadaşımızdı. Böyle elim bir olayla adının anılması, cinayete kurban gitmesi çok üzücü. Durakta başına en son olay gelecek insandı. Geride ailesi ve çocukları kaldı. Sebepsiz yere arkadaşımıza kıydılar. Allah rahmet eylesin? dedi.
CENAZESİNİ ŞOFÖR ARKADAŞLARI ALDI
Mehmet Soydan?ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soydan?ın acılı ailesi ve mesai arkadaşları sabah saatlerinde morga geldi. 2 çocuk babası Soydan?ın ağabeyi Ahmet Soydan ise uzun süre göz yaşı döktü. Mehmet Soydan?ın cenazesi otopsisinin ardından şoför arkadaşları tarafından cenaze aracına konuldu. Soydan?ın cenazesi Buruk Mezarlığı?nda defnedildi. Öte yandan olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Nihat Sözütek ile röp.
Ölen şoförün arkadaşı ile röp.
Adli tıp Kurumu önünde bekleyen arkadaşları
Dolmuş ile adli tıp kurumuna gelen arkadaşları
Şoförün ağabeyinden detay
Cenazenin adli tıp kurumundan çıkarılması
Cenaze aracı içinde ağlayan ağabeyinin görüntüsü
Cenaze aracının gidişi
*ARŞİV*
Dolmuş ve merminin isabet ettiği aynadan detay
Kanlar içindeki şoför bölümünden görüntü
Olay yerinde şoförün yakının ağlayıp feryat etmesi 
Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinden görüntüler
Olay yerindeki kalabalık
Dolmuştan detaylar
Ölen şoförün sağlık fotoğrafıDHA-Genel Türkiye-Adana
2020-03-09 15:05:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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