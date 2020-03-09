Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

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Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 32 dereceye kadar çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün anlık verilerine göre, Adana´da hava sıcaklığı saat 13.30´da gölgede 28 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 32 dereceyi gösterdi. Sert geçen kış mevsiminin ardından güneşi gören vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde sıcak havanın tadını çıkarttı. Vatandaşlar, yazın kavurucu sıcağı öncesinde bir süre güneşin tadını çıkartacaklarını söylediler.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-03-09 15:50:29



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