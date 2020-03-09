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Büyükşehir Meclisinde Kadınlar Günü konuşmaları Adana Büyükşehir Belediyesi Mart ayının birinci birleşiminde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ağrılıklı konuşmalar yapıldı CHP’li Leyla Karataş’ın mecliste madde bağımlılığı ile mücadele için bir komisyon kurulması ile ilgili teklifi gündeme alındı

İHA

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı çalışmalarına başladı. İlk gün oturumunda gündem dışı konuşmaların ağırlığını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü oluşturdu. MHP'li Firdevs Cingözler, AK Partili Sevil Can, CHP'li Elif Uzun kadınlar gününe dikkat çektiler.

Büyükşehir Meclisinde Kadınlar Günü konuşmaları Adana Büyükşehir Belediyesi Mart ayının birinci birleşiminde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ağrılıklı konuşmalar yapıldı CHP’li Leyla Karataş’ın mecliste madde bağımlılığı ile mücadele için bir komisyon kurulması ile ilgili teklifi gündeme alındı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı çalışmalarına başladı. İlk gün oturumunda gündem dışı konuşmaların ağırlığını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü oluşturdu. MHP’li Firdevs Cingözler, AK Partili Sevil Can, CHP’li Elif Uzun kadınlar gününe dikkat çektiler.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar tarafından açıldı. MHP Meclis Üyesi Firdevs Cingözler, gündem dışı yaptığı konuşmada, 8 Mart’ın kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gün olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm toplantılarında kadınları başköşeye oturtarak onlara verdiği önemi göstermiş, kadınların siyasi, sosyal, kültürel her alanda aktif olarak hayatın içinde yer almaları için çaba göstermiştir. Türk Kadını olarak bizler de Atatürk sayesinde kazandığımız hak ve hürriyetlerin bilinciyle bizden sonraki nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için her alanda faaliyet göstermeliyiz. Şüphesiz gelişmiş ve medeni bir toplumun en başta gelen özellikleri arasında kadınlara yönelik baskının, şiddetin, hakaretin, dışlanmışlığın ve eşitsizliğin ortadan kalkması yer almaktadır. Unutmamak gerekir ki, demokrasinin uygulanmasını ve gelişmesini engelleyen etkenler ile kadın haklarının ihlal edilmesine yol açan hususlar bir ve aynıdır. Kadınlarımızın muhatap olduğu, insanlık dışı muamelelerin tamamen yok edilmesi için başta siyasi sorumluluk sahipleri olmak üzere herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Kadına saygının ve manevi olarak yükümlülüklerin bilincine ulaşmış ve gereğini yerine getiren sorumluluk kültürüyle de önümüzdeki sorunların aşılacağı kuşkusuzdur. Son olarak İdlib'te evlatlarımızı yitirmenin acısını millet olarak en derinden yaşadığımız bu kötü günlerin, ülkemiz üzerindeki karanlık emellerin bir an önce son bulmasını temenni ediyor, evladını şehit vermiş annelerin acısını yürekten hissettiğimi belirtmek istiyorum” dedi.
Cingözler, “Umarım bundan sonra ki tüm kadınlar günlerini, töre cinayetlerini, aile içi şiddeti, birey olduğumuzu ispat etme çabalarımızı, kadın olmaktan önce insan olduğumuzu ve insana özgü haklara sahip olduğumuzu anlatma çabalarımızı, gücümüzün de, zekâmızın da bir erkekten daha az olmadığını ispat etmeyi, tartışmadan idrak ederiz” diye konuştu.
CHP Çukurova İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Elif uzun da İstanbul Sözleşmesine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Uzun ,”Kendi geleceği, evinin ekmeği, milletinin refahı için alın teri akıtan her şeyin en güzeline layık olan tüm kadınlarımızı ve onlara gereken saygı ve değeri gösteren erkekleri de hürmetle selamlıyorum” dedi.
Uzun, “Tüm dernek kamu ve kuruluşlarının birlikte çalıştığı ve destek verdiği ve kesinlikle her birimizin burada bulunan tüm siyasi partin de bugün de fazlasıyla sahip çıkmamız gereken bir İstanbul sözleşmesi 2011 yılında 46 ülkenin imza koyduğu İstanbul sözleşmesine sahip çıkmamız gerekir. Bu İstanbul sözleşmesi biziz anayasamızın 96/5 maddesinde de kanun hükmünde olduğundan yer veriliyor. Bu sözleşmesinin yüklediği bazı sorumluluklar var. Bu İstanbul sözleşmesine hepimizin sahip çıkması gerekir” dedi.
AK Parti Meclis üyesi ve Meclis Katibi Sevil Can da konuşmasında, Türk Kadınlarına hitap eden konuşma yaptı. Can, “O kadın ki, bir ölür bin doğarız diyen büyük bir sabır ve özveri ve vefakâr olan şehit annesidir. Bu vatanın, bu bayrağın, bu milletin yüzyıllardı bekası için mücadele den, kanını, canını veren şehit eşidir, şehit kız kardeşidir, şehit kızıdır. O kadın ki Anadolu’nun en ücra köşesinde öğretmendir. Ülkemizi, dışarıda temsil eden bir diplomattır. Türk Bayrağını göklerde dalgalandıran pilot, hastalara şifa veren doktordur” dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek, birlik ve beraberlik üzerine bir konuşma yaparak, “83 milyon insanı ile dimdik ayakta duran ve dünyada da 18. Büyük ekonomisi olduğunu var sayar isek elbette bu güçler bizimle uğraşacaklardır. Ama inşallah bu birlik ve beraberliğimiz neticesinde bunların karşısında dimdik duracağız” dedi.
MHP Meclis Üyesi ve Meclis 1. Kâtibi Cemal Demirdağ, İdlib’de şehit olan 59 asker için Allah’tan rahmet ve yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasına, geçen hafta Mecliste CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Çanakkale Belediye Başkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği sözleri ona iade eden ve kınayan bir konuşma yaptı.
CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan da MHP’li Cemal Demirdağ’a cevap vererek, hiç bir kimsenin gerek Cumhurbaşkanı ve herkese bir siyasi parti liderine karşı hakaret içerikli sözler söylemesini doğru bulmadığını kaydederek, “Ama aynı sözlerin CHP Genel Başkanına söylendiğinde de aynı tavrı sizinde göstermenizi beklerdim. Cemal Beyin, bizim grup başkan sözcümüzün yakışık almayan ve benim de kabul etmediğim o sözlerin benzerini CHP Genel başkanı için söylendiğinde de bunun doğru olmadığını söyleyebilmesidir” dedi.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ise, Pozantı’nın başta yol olmak üzere sorunlarını gündeme getirerek, yalla sezonu başlamadan önce Büyükşehir, Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam Belediyelerinden iş makineleri göndermelerini isterken her belediyeden de 5’er adet ahşap kamelya talebinde bulundu.
Daha sonra gündeme geçildi. CHP Meclis Üyesi Leyla Karakaş’ın madde bağımlılığı ile mücadele edilmesi için mecliste bir komisyon kurulması teklifi ile 4 teklif daha oy birliği ile gündeme alındı. 15 maddenin de teklif olması nedeniyle de komisyonlara gönderildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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