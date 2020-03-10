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AK Parti'li Gülaçtı: Adana'da belediye otobüs seferleri azaldı

DHA

AK Parti'li Gülaçtı: Adana'da belediye otobüs seferleri azaldı


Can ÇELİK-Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Ozan Gülaçtı, kentte son bir yılda belediye otobüs seferlerinin azaldığını ve birçok aracın sefere çıkarılmadığını savunarak, "Vatandaşlarımızdan yoğun şikayetler alıyoruz. Güzergahların çoğu iptal olmuş ve toplu taşımada aksamalar artıyor" dedi.
Adana'da kent içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarından belediye otobüslerinin sefer sayısının azaltıldığını yönünde şikayetler arttı. Vatandaşların bu konuda serzenişte bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Ozan Gülaçtı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar´ın göreve geldiği günden itibaren sosyal devlet anlayışı adına hiçbir hizmet vermediğini söyledi. Bunun en önemli yansımalarından birinin de belediye otobüsleri olduğunu ifade eden Gülaçtı, "Vatandaşlarımızdan yoğun şikayetler alıyoruz. Belediye otobüslerinin bazı güzergahlarının iptal edildiğini ve var olan seferlerin de azaltıldığını söylüyorlar" dedi.
Başkan Zeydan Karalar´ın bu durumu kabul etmediğini bu nedenle sorunun çözülemediğini savunan Gülaçtı, Büyükşehir Belediye otobüsleriyle ulaşımda büyük aksamaların olduğunu ve birçok otobüsün bakım bahanesiyle garajlarda tutulduğunu savundu.
'DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Toplu taşıma konusunda yaşanan bu sorunları parti grubu olarak belediye meclisinde her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen Gülaçtı, şöyle konuştu:
"Başkan Karalar, hala böyle bir şey olmadığını söylüyor, ancak saha bunun tam tersini gösteriyor. Hemşerilerimiz bunun aksini iddia ediyor. Bu ısrarcı tutumu eleştirmeye devam edeceğiz. Kent içi yaşanan sorunları çözmek için mücadele edeceğiz. Yanlış uygulamalardan geri adım atılması adına mecliste bu konuyu gündeme taşımaya devam edeceğiz."
'ESKİ DÖNEMLE AYNI OTOBÜS SAYISI SEFERDE'
Öte yandan belediye yetkililerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise Adana´da 251 belediye otobüsünün sefere çıktığı ve bu sayının önceki belediye döneminde de aynı olduğu belirtildi. Belediye yetkilileri, 50 aracın ise bakım nedeniyle garajda olduğunu dile getirdi.
'EMEKLİLER, BELEDİYE OTOBÜSÜNE MUHTAÇ'
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi´nde oturduğunu ve gün içinde belediye otobüsüyle ulaşım yaptığını söyleyen emekli Turhan Duymaz (63), otobüsüne binmek için ise uzun bir süre durakta beklediğini belirtti. Duymaz, "Emekliler belediye otobüsüne muhtaç. Eskiden 10 dakika bekliyordum. Sonra 20, 25, 30 dakika derken, arttıkça arttı. Bir buçuk saat bekleyen var" diye konuştu.FOTOĞRTAFLIDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-03-10 09:21:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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