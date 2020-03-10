Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti Adana polisi otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek ortaya çıkardı Gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti Adana polisi otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek ortaya çıkardı Gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı

İHA

Adana polisi otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek çökertti.

Polis fuhuş şebekesini kılık değiştirerek çökertti Adana polisi otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek ortaya çıkardı Gözaltına alınan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı

Adana polisi otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek çökertti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyolda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artması üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izniyle 3 ay önce zanlıları takip etmeye başladı. Polis otoyolda fuhuş yapan ve yaptıran şahısları belirlemek için temizlik görevlisi kılığına girdi. Polis otoyol kenarında çöp toplarken fuhuş yapmaya gelen kadınlarla sohbet edip onlardan bilgi aldı. Polis şapkasına taktığı kamerayla da her şeyi kaydetti. Polis otoyolda kadınların getirilmesi ve gece geri götürülmesini, otoyolda fuhuş yapan kadınlar için araçların kuyruk oluşturmasını da saniye saniye görüntüledi. Polis yaptığı teknik takipte bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını öğrenince bu masaj salonunun önünde de seyyar satıcı kılığına girerek salatalık satışı yaptı. Polis satış yaparken masaj salonunu gözetledi. Ayrıca polis bir lokantada yapılan fuhuş pazarlığını takip edebilmek için bir kadın bir erkek polis hemen yan masada müşteri kılığına girdi. Polis yapılan bu takip sonucunda 8'i kadın 23 zanlının yakalanması için 4 Mart günü belirlenen adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında zanlıların tamamı gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardından "fuhşa aracılık, yer temin etmek" suçlarından adliyeye sevk edildi. 23 zanlıdan 9'u tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Gülaçtı: Adana'da belediye otobüs seferleri azaldı
YEREL HABERLER AK Parti'li Gülaçtı: Adana'da belediye otobüs ...
Kozan’daki okullarda hijyen uygulaması
YEREL HABERLER Kozan’daki okullarda hijyen uygulaması
Metruk bina gece yarısı yıkıldı Adana'da metruk binanın gece yarısı yıkılması faciayı önledi
YEREL HABERLER Metruk bina gece yarısı yıkıldı Adana'da metruk ...
Adana’da geri dönüşüm tesisinde yangın
YEREL HABERLER Adana’da geri dönüşüm tesisinde yangın
(Görüntülü) GERİDÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GERİDÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 ...
Geridönüşüm fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiye eri yaralandı
YEREL HABERLER Geridönüşüm fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiye eri ...
GERİDÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI 
YEREL HABERLER GERİDÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 1 İTFAİYE ERİ ...
Süper Ay görenleri hayran bıraktı
YEREL HABERLER Süper Ay görenleri hayran bıraktı
Büyükşehir Meclisinde Kadınlar Günü konuşmaları Adana Büyükşehir Belediyesi Mart ayının birinci birleşiminde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ağrılıklı konuşmalar yapıldı CHP’li Leyla Karataş’ın mecliste madde bağımlılığı ile mücadele için bir komisyon kurulması ile ilgili teklifi gündeme alındı
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisinde Kadınlar Günü konuşmaları Adana ...
(Görüntülü) Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da termometreler 32 dereceyi ...
Okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlara ...
Beyhan Demirtaş, Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Beyhan Demirtaş, Kadınlar Günü etkinliğinde ...
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
(Görüntülü) Öldürülen dolmuşçunun cenazesini şoför arkadaşları aldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öldürülen dolmuşçunun cenazesini şoför ...
Aracında öldürülen dolmuş şoförünün cenazesini arkadaşları aldı
YEREL HABERLER Aracında öldürülen dolmuş şoförünün cenazesini ...
Yüreğir’de Hakan Mengüç’e yoğun ilgi Dünya Kadınlar Günü’nde Hakan Mengüç, kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Yüreğir’de Hakan Mengüç’e yoğun ilgi Dünya Kadınlar ...
Kadın sendikacıların buluşmasında Adana farkı Sezer: “Kadınlara yapılan haksızlıkların karşısında olduk”
YEREL HABERLER Kadın sendikacıların buluşmasında Adana farkı Sezer: ...
Dünya emekçi kadınlar gününde kadın emeği ve köylü pazarı açıldı
YEREL HABERLER Dünya emekçi kadınlar gününde kadın emeği ve köylü ...
(Görüntülü) 1000 kadın 'Biz buradayız' dedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1000 kadın 'Biz buradayız' dedi
Aydemiroğlu mahallesi ilk parkına kavuştu
YEREL HABERLER Aydemiroğlu mahallesi ilk parkına kavuştu
(Görüntülü) Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan ...
(Görüntülü) Koronavirüs ithalatı etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs ithalatı etkiledi
Çalınan motosikletini bulana bin 500 lira ödül verecek Adana’da iş yerinin karşısında motosikleti çalınan Yusuf Şengül, motosikletini bulana bin 500 lira ödül vereceğini vadetti Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Çalınan motosikletini bulana bin 500 lira ödül ...
Araba fiyatına horozlar, Arap ülkelerinin gözdesi oldu Üniversite mezunu gelinleri ile cins horoz yetiştirip Bahreyn, Kuveyt, Lübnan ve Irak'tan gelen meraklılarına satıyor Çiftlik sahibi Ramazan Türkmen, Brezilya'dan, Tayland'dan getirdiği tavuklar ile Türk Asil Hint Horozunu çiftleştirerek elde ettiği horozların yoğun ilgi gördüğünü, 2 ayda 300 bin liraya yakın bir ticaret döngüsü ile aylık 30 bin lira kar ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Araba fiyatına horozlar, Arap ülkelerinin gözdesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X