Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandılar Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde cezaevine uyuşturucu hap sokmak isterken yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; Ceyhan ilçesi Mercimek Açık Cezaevi'nde yatmakta olan hükümlülere uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi elde edilen 4 kişi hakkında Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon kapsamında, şüphelilerin temin ettiği uyuşturucu maddeyi, açık cezaevine sokmak için yaklaştıkları esnada yakalanan 4 kişinin üzerlerinde yapılan aramada 223 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler ele geçirilen uyuşturucu maddeyi Mercimek Açık Cezaevi'nde yatmakta olan bir hükümlüye getirdiklerini itiraf etti.

Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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