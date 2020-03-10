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JMO’dan "Fay Yasası" talebi Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Tatar: "Fay yasası ile can ve mal güvenliği sağlanabilir"

İHA

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, aktif fay zonları üzerine yapılaşmanın durdurulması için "Fay Yasası"nın acilen çıkarılması gerektiğini söyledi.

JMO’dan "Fay Yasası" talebi Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Tatar: "Fay yasası ile can ve mal güvenliği sağlanabilir"

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, aktif fay zonları üzerine yapılaşmanın durdurulması için “Fay Yasası”nın acilen çıkarılması gerektiğini söyledi.
Tatar, Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, son zamanlarda Denizli, Manisa, Balıkesir, Elazığ, Malatya ve Van’da meydana gelen depremlerde, 50’yi aşkın vatandaşın yaşamını yitirdiğini, bin 700’ü aşkın vatandaşın da yaralandığını hatırlattı.
Depremlerde, can ve mal kayıplarının çoğunun aktif fay zonları veya hatları üzerine doğrudan oturan yerleşim birimlerinde daha ağır bir şekilde yaşandığına dikkat çeken Tatar, “Oda olarak yaptığımız inceleme ve araştırmalarda tespit ettiğimiz bu bilgiler endişe vericidir. 2012 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası baz alındığında da, 18 kent merkezinin, 80’i aşkın ilçenin ve 502’yi aşkın köyde 100 bin, aşkın binanın doğrudan aktif fay zonları üzerine oturtulduğu belirlenmiştir” diye konuştu.
Deprem zararlarının azaltılması ve binaların oturduğu zeminlerden kaynaklanan sorunların çözümü için bazı yasal düzenlemelere acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Dr. Mehmet Tatar şöyle konuştu:
“Bu kapsamda odamız tarafından 7269 sayılı kanunda acilen değişiklik yapılarak “Aktif Fay Zonları veya Hatlarının Tehlike Kuşağı Bandı” içinde yapı yapılması gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yasaklanmasını, mevcut yapıların ise kentsel dönüşüme tabi tutularak yıkılması ve başka alanlara taşınarak vatandaşımızın can güvenliği sağlanmasını talep ediyoruz. Yine 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda düzenleme yapılarak zemin araştırmalarının fenni mesul yapı denetim kuruluşları tarafından ciddiye alınarak yerinde denetimi esas alacak şekilde kontrol ve denetimin gerçekleştirilmesi ile 3194 sayılı İmar Kanununda düzenleme yapılarak, kamu tüzel kişiliğine haiz meslek örgütlerinin, kamusal yarar çerçevesinde yapı üretim ve denetim süreçlerine entegre edilmesi, ilgili meslek disiplinleri tarafından üretilen 'etüt ve projelerin' mesleki denetimini sağlayarak, ülkemiz mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesine katkı vermesi çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünüyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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