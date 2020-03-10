17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)

TUTUKLANDI
Adana'da, minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30) direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK
2020-03-10 12:04:21
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