Zeydan Karalar: “Tutulamayacak bir söz verilmeyecek” Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, muhtarlar buluşmasında sürekli irtibat halinde ve olanaklar doğrultusunda problemlerin zamanla çözüleceğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Sorunların çözümü noktasında muhtarların direkt iletişim kurması için ilgili bürokratlarını da toplantıya dahil eden Başkan Zeydan Karalar, “Bir mahalleyi orayı yöneten muhtardan daha iyi kimse bilemez. Bizim burada temsilcilerimiz var. Onlarla birlikte de çalışın istiyoruz. Bütün sorunlar muhtarlarda birikir” dedi.



Tutulamayacak sözler verilmeyecek

Muhtarlığın çok önemli bir müessese olduğunu ancak Türkiye’de henüz hak ettiği değeri görmediğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Seyhan’da muhtarlarımızı toplar, birlikte çalışırdım. İnşallah vakti saati geldiğinde yaptığınız işin karşılığını alacak hale gelirsiniz. İşle ilgili ne ihtiyacınız olursa başvuracağınız kadro burada. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Kalkınma, Fen İşleri, Mezarlıklar daireleri, ASKİ ve ilgili müdürlükleriyle sizleri buluşturmak istedim. Muhtar kardeşlerim sorunlarını, bekledikleri hizmetleri aktaracak. Yapılabileceklerle ilgili söz verilebilir ancak yapılamayacak olanlar ya da zaman içinde gerçekleştirilecek olanlar varsa, onlar da açıklıkla kendilerine iletilecek. Tutulamayacak bir söz verilmeyecek. Birbirimizi anlayışla karşılamalıyız” diye konuştu.



Belediyeyi hizmet edebilir hale getiriyoruz

Belediyeyi 4 buçuk milyar lira borç ve aylık 60 milyon lira açıkla devraldıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

“Ocak ayı itibariyle aylık açığı kapattık. Borç duruyor ama en azından artmıyor. Hizmet edebilir ve alacaklılara ödeme yapabilir hale gelmek için aylık fazla veren bir bütçe oluşturmamız gerek. Bunu da 1 yıl içinde yapacağız. Benim yöneticilik anlayışım farklı. Eskiden bir hizmete harcanan paranın yarısına, üçte bir fiyatına işleri gerçekleştiriyoruz. Bunun için de bizi eleştiriyorlar. Aldığımız tabloyu düzeltmeye başlamasaydık şu anda borcumuz 5.5 milyar liraya çıkmış olurdu. Bunu engelleyip, belediyeyi işler hale getiriyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız.”



Bu yıl 20 yılda görmediğiniz yol yapılacak

Yol konusunda kentin önemli ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Adana’da toplam 7 bin km yol var. Bu yolların en fazla 2 bin km’si düzgün. 5 bin km yol yapmak lazım. Maliyeti 1 buçuk milyar lira eder. Bu parayı belediye 1 senede bulamaz. Gerçekçi konuşacağız. Bu sene hedefimiz bin 500 km yol yapmak. Yolların yüzde 20’sini bu yıl yapmayı hedefliyoruz. 4 yıl sonra yol problemimiz kalmaz. Durum bu. Maddi olarak ve fiziki olarak bir anda mümkün değil. Bu sene 20 yılda görmediğiniz yol yapılacak. Bedeli 250 milyon lira. Bunu da bulmak kolay değil ama birlikte başaracağız. Su, asbestli boru, yol, otobüs, kırsal kalkınma, park bahçeler ve mezarlıklar konusunda, irtibat halinde ve sorunları mümkün olduğunca çözerek yol alacağız. Ben hemşehrilerime yalan söylemedim ve söylemeyeceğim. Bu yıl isteklerinizin ve beklentilerinizin tamamını karşılayamayabiliriz. Geri kalmışlıklarından dolayı en çok hizmeti Yüreğir ve Sarıçam alacak. Çok büyük ve güzel parklar için çalışmalar başladı. Sarıçam’a 6 park yapacağız. Adana genelinde yapacağımız 12 kreşin 4’ü Sarıçam’da olacak. Sarıçam’ın 64 köyüne su isale hattı yapıyoruz. Nisandan sonra ilki Mustafalar olmak üzere her hafta bir köyümüze su ulaşacak” diye konuştu.



Çöplükle ilgili bağlayıcı anlaşma yapılmış

Yol, fosseptik ve çöplük sorunlarının, Sarıçam’ın temel ihtiyaçları olduğunu bildiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Çöplük konusunda geçmişte anlaşılan bir firma var. Çöplük yer değiştirdiğinde onlara yüksek oranda tazminat ödemek gerekir. Uluslararası seviyede görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürüyor. Çöplüğü taşıyacağımıza dair şu anda söz vermek gerçekçi olmaz. Görüşmelerimiz ve çalışmalarımızın sonuçlarını elbette vatandaşlarımızla paylaşacağız. Geçmişte yapılmayan, 10 yıldır, 20 yıldır çözülmeyen sorunları, bize güvendiğiniz için halletmemizi istiyorsunuz. Bu güven çok güzel ama zamana ihtiyaç var. 2019 yılı bizim elimizin kolumuzun bağlı olduğu yıldır. 2020 emekleme yılı olacak. 2021 yürüme, 2022 koşma yılı olacak bizim için. İş yapabilme yeteneğimizi her yıl artıracağız. Sırf Sarıçam’la ilgili bin km yol isteği var. Bunun maliyeti 180 milyon lira civarında. Tabii ki Sarıçam’a geri kalmışlığından dolayı önem vereceğiz ama bir çok yer var hizmet bekleyen” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, konuşmasının ardından muhtarların sorunlarını bürokratlarına teker teker not aldırdı. Başkan Zeydan Karalar, 2020’nin sonunda 64 köye su isale hattı projesini bitirmeyi, yol sorununun da ekime kadar yüzde 80’ini çözmeyi planladıklarını açıkladı.

