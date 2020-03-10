17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)

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KAÇMA ANI KAMERADA

Adana'da minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı, direksiyondayken başına tabancayla ateş ederek öldüren A.Ş.'nin olaydan sonra kaçması çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yolda koşan A.Ş.'nin daha sonra ara sokakta devriye gezen ekipler tarafından yakalandığı öğrenildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-03-10 18:20:04



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