Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl yapılmayacak



ADANA, (DHA)- ULUSLARARASI Portakal Çiçeği Karnavalı Komitesi, bu yıl koronavirüsü nedeniyle karnavalın yapılmamasına karar verdi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Komitesi'nin Adana Valiliği'nde yaptığı toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan, Çukurova, Sarıçam ilçe belediye başkanlıkları ile komite üyeleri katıldı. Toplantıda bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan karnavalın yapılmamasına karar verildi. Değerlendirme sonucunda yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Valiliğimiz himayesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İlçe Belediye Başkanlıklarımız ve Adana Ticaret Odası ve Karnaval Komitesi iş birliğinde, her yıl nisan ayında düzenlediğimiz Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalımızım 8'incisinin 3-12 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte dünya genelinde gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok fuar, festival ve karnaval gibi insanların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, etkisi gün geçtikçe artan ve birçok can kaybına sebebiyet veren corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiği ya da iptal edildiği müşahede edilmektedir. Karnavalın uluslararası boyutunun ülkemiz ve ilimiz açısından beraberinde corona virüs (Covid-19) tehlikesi getireceği kanaatine varılmış; bu bağlamda 3-12 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın vatandaşlarımızın sağlığı göz önünde bulundurularak bu yıl yapılmamasına karar vermiştir."DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

2020-03-10 18:26:53



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