Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na “korona virüs” iptali

– Adana’da 312 Nisan tarihleri arasından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Karnaval komitesinin Adana Valiliğinde yaptığı toplantıda, korona virüs salgını nedeniyle 312 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı iptal edildi. Açıklamada,” Her yıl ülkemizden ve dünyadan yoğun bir katılımla ilimizde gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl sekizincisini düzenleyeceğimiz “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Valiliğimiz himayesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İlçe Belediye Başkanlıklarımız ve Adana Ticaret Odası ve Karnaval Komitesi iş birliğinde, her yıl nisan ayında düzenlediğimiz “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”mızın sekizincisinin, 0312 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte dünya genelinde gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok fuar, festival ve karnaval gibi insanların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, etkisi gün geçtikçe artan ve birçok can kaybına sebebiyet veren koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle ertelendiği ya da iptal edildiği müşahede edilmektedir. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Seyhan, Çukurova, Sarıçam İlçe Belediye Başkanlıklarımız, Adana Ticaret Odası ve Karnaval Komitesinin katılımıyla 10 Mart 2020’ da gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantısı sonucunda, karnavalın uluslararası boyutunun ülkemiz ve ilimiz açısından beraberinde koronavirüs (Covid19) tehlikesi getireceği kanaatine varılmış; bu bağlamda 0312 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın vatandaşlarımızın sağlığı göz önünde bulundurularak bu yıl yapılmamasına karar vermiştir” ifadelerine yer verdi.

