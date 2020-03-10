İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 14 yaralı Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Aydar yaralıları hastanede ziyaret etti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı. Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, YumurtalıkCeyhan Karayolu, Körkuyu Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Zeytinbeli Mahallesi’nde marul tarlasında çalışan tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Elçi yönetimindeki 60 NP 987 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, Ali Baytekin, Zübeyde Elçi, Suriye uyruklu Atman İdo hayatını kaybetti.



Can pazarı yaşandı

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine vatandaşlarda yardım etti. 17 yolcunun bulunduğu minibüste Şoför Hüseyin Elçi’nin yanı sıra, Emine Elçi, Emin Elçi, Hacı Elçi, Pınar Elçi, İmad Haydo, Mevlüde Baytekin, Teybet Baytekin, Nezire Esenboğa, Velit Hamdi ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne, Emine Baytekin, Bicvar Şeşo, Mustafa Hüseyin farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaymakam Yılmaz ve Başkan Aydar, yaralıları ziyaret etti

Kaza yerine gelerek çalışmaları takip eden Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, kazazedelerin yakınlarını teselli etti. Hastane bahçesindeki yoğun kalabalığa seslenen Kaymakam Yılmaz, “Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 vatandaşımızı maalesef kaybettik, 14 hemşerimiz ise hastanelerimizde tedavi altındalar. Üç ayrı hastanemizde yaralılarımızın tedavileri kapsamlı bir şekilde sürüyor. Ben kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı kardeşlerimize şifa sevenlerine ise sabır diliyorum” dedi.

Polis aracının anons sisteminden kalabalığa seslenen Kaymakamı Yılmaz, yaralıların isimleri ile hangi hastanelerde olduğuna dair bilgiler aktardıktan sonra, Acil servisteki yaralıları tek, tek ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, kazayı haber almasının ardından toplantısını bölerek, ilçe teşkilatı ile beraber hastaneye geldi. Hastane bahçesinde bulunan yaralıların yakınlarını teselli eden Bünül, yaralılar hakkında bilgi aldı, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, hastane bahçesindeki kazazedelerin yakınlarına geçmiş olsun diklerinde bulundu. Tedavi gören yaralıları ziyaret eden Başkan Aydar, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

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