Paylaşılamayan kadın cinayeti Adana'da sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlısı yakalanırken cinayeti aynı kadını sevdikleri için işlediği ileri sürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Paylaşılamayan kadın cinayeti Adana'da sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlısı yakalanırken cinayeti aynı kadını sevdikleri için işlediği ileri sürüldü

İHA

Adana'da sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı. Zanlının cinayeti aynı kadını sevdikleri için işlediği ileri sürüldü.

Paylaşılamayan kadın cinayeti Adana'da sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlısı yakalanırken cinayeti aynı kadını sevdikleri için işlediği ileri sürüldü

Adana'da sokak ortasında öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı. Zanlının cinayeti aynı kadını sevdikleri için işlediği ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evden işe gitmek için çıkan Hasan Erdemci'ye (45), sokak ortasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş ederek kaçtı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar, Erdemci'nin yaralandığını fark edince durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdemci, ambulansla kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delillerin kaybolmaması için sokağın giriş ve çıkışlarını şeritle kapattı. Polis ekipleri, 2 boş kovan ve 3 mermi çekirdeği buldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri mahallede geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahsı iddiaya göre Tahsin A.(49) isimli bir şahsın öldürdüğü belirlendi. Ayrıca Tahsin A.'nın S.D. (40) isimli bir kadını sevdiği, öldürülen şahsın da bu kadını sevdiği cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü.
Polis bu iddialar üzerine Tahsin A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Polis bir süre sonra zanlıyı Cumhuriyet Mahallesinde yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda cinayet işlediğini kabul etmedi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama Adana'da ...
Bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı Adana'da gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı Gebelik muayenesinde kullanılan masalar, ultrason cihazı, diş üniteleri, 2 bin hap ele geçirildi Sahte doktor ve eczası olduğu değerlendirilen 3'ü kadın 7 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya ...
Adana’dan 46 ülkeye "şalgam suyu" ihracatı Şalgam-Der Başkanı Selahaddin Nas, 46 ülkeye yılda 18 milyon litre şalgam suyu ihraç ettiklerini belirtti Nas, sektörde 20 bin kişinin istihdam edildiğini yılda 60 milyon litre şalgam suyu üretildiğini vurguladı
YEREL HABERLER Adana’dan 46 ülkeye "şalgam suyu" ihracatı Şalgam-Der ...
Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi
YEREL HABERLER Adana'da Arap fast-foodu falafele yoğun ilgi
Polis memuru görev çıkışı kaza yaptı
YEREL HABERLER Polis memuru görev çıkışı kaza yaptı
(Görüntülü) Tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 14 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ...
İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 14 yaralı Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Aydar yaralıları hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, ...
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 14 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole ...
(Görüntülü )Adana'da 6'ncı 'Özgecan Aslan Koşusu' yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü )Adana'da 6'ncı 'Özgecan Aslan Koşusu' ...
(Görüntülü) O öldürmeden ben öldürdüm diyen 17 yaşındaki katil zanlısı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER (Görüntülü) O öldürmeden ben öldürdüm diyen 17 ...
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 14 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole ...
İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
Adana´da 6´ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı
YEREL HABERLER Adana´da 6´ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl yapılmayacak
YEREL HABERLER Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl ...
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na “korona virüs” iptali
YEREL HABERLER Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na “korona ...
17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)
YEREL HABERLER 17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm ...
Karalar: "Çatalan Yolunu statla birleştireceğiz" Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 7 teklif ilgili komisyonlara sevk edilirken 6 komisyon raporu ise oy birliği halinde kabul edildi
YEREL HABERLER Karalar: "Çatalan Yolunu statla ...
Adanalı `süper kalaycı´ ayda 15 bin lira kazanıyor
YEREL HABERLER Adanalı `süper kalaycı´ ayda 15 bin lira kazanıyor
Zeydan Karalar: “Tutulamayacak bir söz verilmeyecek” Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Zeydan Karalar: “Tutulamayacak bir söz ...
Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu getiren 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu getiren 4 kişi ...
Ressam Güher, uluslararası sergiye katıldı
YEREL HABERLER Ressam Güher, uluslararası sergiye katıldı
(Görüntülü) Adana'da silahlı ve bıçaklı otopark kavgası 3 yaralı  
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da silahlı ve bıçaklı otopark ...
17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm (2)
YEREL HABERLER 17 yaşındaki katil zanlısı: O öldürmeden ben öldürdüm ...
Yüreğir'de yol hamlesi başladı Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir: "Her alanda büyük mesafe kat ettik"
YEREL HABERLER Yüreğir'de yol hamlesi başladı Yüreğir Belediye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X