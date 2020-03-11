5. Bahar Pediatri Günleri Türkiye'nin pediatri uzmanları Adana'da buluştu

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü tarafından bu yıl 5'icisi düzenlenen Bahar Pediatri Günleri, 3 gün süren kurslar ve konferans ile gerçekleştirildi.

Kışla Sağlık Yerleşkesinde düzenlenen 5’inci Bahar Pediatri Günleri’ne, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, Dünya Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Kansu ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen pediatri uzmanları konuşmacı ve izleyici olarak katıldı.

Konferans öncesi konuşan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Bahar Pediatri Günleri Başkanı Prof. Dr. İlknur Erol, ilki 2012 yılında gerçekleştirilen Bahar Pediatri Günleri’nin hızla büyüyerek ulusal bir toplantı halini almış olmasının Başkent ailesini gururlandırdığını ve bu toplantıların her geçen yıl büyümesine hız katarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmasında bu sene programa 5 ayrı kurs eklendiğini ve 203 kişinin katılımı gerçekleştirildiğini vurgulayan İlknur Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler bu kongrede güncel pediatri uygulamasında yer bulan bazı önemli konuları bilimsel veriler ışığında yeniden gözden geçirmeyi ve birlikte tartışmayı amaçladık. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, kurulduğu günden beri başta Adana olmak üzere çevresindeki iller ve tüm Türkiye’ye sağlık hizmeti vermiş önemli eğitim kurumlarından birisidir. Günümüzde de çağdaş eğitim, araştırma ve tedavi hizmetini en üst düzeyde yürütmenin gayreti içerisindedir. Kurulduğundan beri pediatri ve yan dallarda yetiştirdiğimiz meslektaşlarımız tüm ülke genelinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. Günümüzde bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü bir hızla gelişen, bilgi ve değişimin en yoğun olarak yaşandığı bilim dalları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ilk sıralarda yer almaktadır. Bilgiye ulaşmak giderek kolaylaşırken çok önemli bir konu olan deneyim paylaşımı ve tartışmanın önemi giderek artmaktadır. Az konuşalım çok tartışalım teması ile gerçekleştireceğimiz kongremizin temel amacı konferans, panel ve bildiri sunuları eşliğinde konuları ve tedavi modalitelerini tartışmak, genç meslektaşlarımıza güncel uygulamalar konusunda mesajlar vermektir.”

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Baskın, Türkiye’de sağlık konusunda çok fazla toplantı düzenlendiğini fakat içerik olarak bu kadar kapsamlı ve dolu olmadığını belirterek, “Büyük çaba, özveri ve titizlikle hazırlanan bu toplantıda bulunmaktan çok mutluyum. Ülkemizde sağlık konusunda çok fazla toplantı düzenleniyor ama içerik olarak bu kadar kapsamlı ve dolu olmuyor. 5. Bahar Pediatri Günleri kongresinden tüm meslektaşlarımızın mutlu ayrılacağını umuyorum. Düzenleme kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Asli görevlerinin, hekimlere bilgi birikimlerini paylaşmak olduğunu belirten Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, “Biz Başkent Hastanesi olarak şu an 2 bin 300 çalışanı olan 250 doktorla hizmet veren bir merkez durumundayız. Elimizden geldiğince önümüzdeki dönemde bunları daha iyi noktalara getirmeye çalışıyoruz. Tabi bizim birinci önceliğimiz bölge halkına hizmet etmek. Geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı taşıyan 58 kişiden biri bu kurumda tedavi aldı. Biz yıllık 750 bin civarında vatandaşımızı tedavi ediyoruz” diye konuştu.

‘‘Nobel Ödülleri ve Bilimde Önemi’ başlıklı konferansı veren Dünya Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Kansu, merak olmadan bilimde ilerlemenin olmayacağına dikkat çekti. Kansu, Nobel ödülü alan isimlerin çalışmalarından örnekler verdi.

Türkiye genelinden birçok pediatri uzmanının konuşmacı ve izleyici olarak katılım gösterdiği 3 gün boyunca 5 kurs ve 16 oturum olarak düzenlenen 5. Bahar Pediatri Günleri’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında ihtisas yapmış uzman hekimler, doğumdan ergenliğe kadar olan dönemde sıkça görülen hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.