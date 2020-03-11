14. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri iptal edildi

Bu yıl 14'üncüsü, 13 Mart1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Çukurova Sanat Günleri (14. UÇSG), korona virüs nedeniyle iptal edildi.

Çukurova Sanat Girişimi Kurucusu Çetin Yiğenoğlu yaptığı açıklamada, Çukurova Ödülü’nün bu yılki sahibi Tarıq Ali'nin de aynı nedenle ödül töreni için Adana’ya gelemeyeceğini bildirdiğini belirterek, "İtalya’daki etkinliğimiz aynı gerekçeyle iptal edildi. Buna toplumsal, sosyal, kültürel mevsim koşullarının çok yönlü olumsuzlukları da eklendi. Kaldı ki insanın esenliğini önceleyen yapı olarak bir insanın değil ölümü burnunun kanaması sorumluluğunu bile alamayacağımız için 14. UÇSG’nin iptali kaçınılmaz biçimde kendini dayattı. Üzgünüz" dedi.

Yaklaşık 6 aydır yoğun çalışmayla hazırlıklarını sürdürdükleri 14. UÇSG için her türlü hazırlıkları tamamladıklarını hatırlatan Yiğenoğlu, "Gazetemiz, afişimiz, program broşürümüz bastırılmış, konuklarımızın biletleri alınmış, başta konaklamaları, her türlü gereksinimleri karşılanacak biçimde hazırlıklarımız tamamlanmıştı. Böylesine tarihsel olumsuzluk nedeniyle karşı karşıya kalmamış olsaydık, bu yıl 14. UÇSG kapsamında Türkiye’de Adana, Mersin, Silifke, Antakya, Bodrum, İzmir, İstanbul, yurtdışında ise Sydney, İtalya, İspanya ile Sırbistan’da da çeşitli etkinlikler düzenlenecekti. Büyük özveri ile bugüne değin bizi destekleyen başta Çukurova Sanat Girişimi’nin değerli gönüllüleri, sanatçılar, sanatçı dostları ile sanatseverlere durumu üzülerek bildiririz" ifadelerini kullandı.

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