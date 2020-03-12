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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da polis, ihbar üzerine durdurduğu TIR'da yaptığı aramada 92 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo kokain ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kente giriş yapan TIR'ı Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı girişinde durdurdu. Araçta hassas burunlu dedektör köpek 'Oscar' ile yapılan aramada 92 bin uyuşturucu hap ve 1 kilo kokain ele geçirildi. TIR şoförü Ali Osman G. (48) gözaltına alındı. Ali Osman G., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-03-12 09:46:52



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