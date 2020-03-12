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37 bin liralık kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

İHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi tutuklandı.

37 bin liralık kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Ceyhan'da son 23 günde 37 bin liralık 7 ayrı kablo hırsızlığı meydana geldi. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ise hırsızlık olaylarıyla ilgili yaptıkları araştırmada K.G., İ.D. ve N.D. isimli 3 şahsı tespit etti.
3 şüpheli Emek Mahallesi'nde tel kesme makası ile yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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