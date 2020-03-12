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Adana'da koronavirüs dezenfeksiyonu

DHA

Adana'da koronavirüs dezenfeksiyonu


ADANA, (DHA)ADANA Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu metro, otobüs durakları, hastane, okul, müze, istasyon ve ATM'lerdeki dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yaptı.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını artırdı. Metro, otobüs durakları, okul, müze, istasyon gibi kentin birçok noktasında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler toplu taşıma araçlarından müzelere, istasyondan ATM'lere kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı. İlaçlama çalışmasının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2020-03-12 12:09:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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