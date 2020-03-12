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Ceyhan'da asfalt çalışmaları

İHA

Ceyhan'ın ana arterlerinden biri olan Çamlıyol İnönü Bulvarında asfalt çalışmaları tamamlandı. Alt yapı çalışmaları biten bulvarın D400 karayoluna kadar tamamı asfaltlandı.

Ceyhan'da asfalt çalışmaları

Ceyhan’ın ana arterlerinden biri olan Çamlıyol İnönü Bulvarında asfalt çalışmaları tamamlandı. Alt yapı çalışmaları biten bulvarın D400 karayoluna kadar tamamı asfaltlandı.
İnönü Bulvarı’nın bozuk yolları 20 yıldır Ceyhan halkı için bir çile haline gelmişti. Büyük bir bölümü 20 gün içinde tamamlanan asfalt çalışmaları elektrik, su ve telefon hatlarını kapsayan alt yapı çalışmalarının tamamlanması için bekletiliyordu. İnönü Bulvarı’nın İbrahim Mete Bulvarı’ndan D400 karayoluna kadar olan kısmın da alt yapı çalışmalarının ardından son aşama olan asfalt çalışması da tamamlandı. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi ekiplerinin 3 vardiya halinde çalıştığı yol çalışmasının beklenilenden kısa bir süre içinde tamamlandı.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Ceyhan’da yaşayan herkes bilir ki Çamlıyol İnönü Bulvarı Ceyhan’ın göz bebeğidir, can damarıdır. Ceyhan’ın can damarı 20 yıldır köstebek yuvası gibi delik deşikti. Yollarda oluşan çukurlar nedeniyle vatandaşımızın araçları sanayiden çıkamıyordu. Kaldırımlarımız yürünecek halde değildi. Biz göreve gelir gelmez Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar’ın desteği ile İnönü Bulvarı’nın büyük bir bölümünü 7 gün 24 saat gece gündüz çalışarak 20 gün içinde tamamladık. Ancak İbrahim Mete Bulvarı’ndan D 400 karayoluna kadar olan kısımda TEDAŞ, ASKİ ve PTT gibi diğer kurumlarımızın alt yapı çalışmalarını tamamlaması gerekiyordu ki bugün döktüğümüz asfaltı yarın tekrar kazmak zorunda kalmayalım. Bu gün itibari ile kalan kısmında da asfalt çalışmalarını tamamladık, yol çizgileri çekildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte 3 vardiya halinde çalışan ekiplerimiz beklenenden daha kısa sürede asfalt çalışmalarını tamamladı. Çamlıyol’un yeni hali Ceyhanımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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