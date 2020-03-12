Öğrenciler korona virüse karşı günde 6 ton dezenfektan üretiyor Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrenci, dünyada 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüse karşı günde ürettiği 6 ton dezenfektanı okullara gönderecek

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrenci, dünyada 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüse karşı okullara gönderilmek üzere günde 6 ton dezenfektan üretiyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 4 binden fazla insanın ölümüne neden olan korona virüsün Türkiye'de de bir kişide görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Özellikle insanların toplu olarak yaşadıkları alanlarda dezenfektan ürünlerin önemi de arttı. Bu nedenle dezenfektan ihtiyacının karşılanması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesleki ve teknik Anadolu liselerinde dezenfektan üretimine geçilmesi talimatı üzerine Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrencisiyle harekete geçti.

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, öğrencilerin virüsten etkilenmemesi için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla dezenfektan üretimine başladıklarını belirterek, "Günde 6 ton üretim yapıyoruz. Şu an Türkiye'nin bütün okullarına gönderebileceğimiz dezenfektan üretimimiz var" dedi.

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