Demirtaş: "İstiklal Marşımız istiklalimizin sembolü, istikbalimizin teminatıdır"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, herkesin ‘korkma’ diye başlayan İstiklal Marşı’nın muhatabı olduğunu ifade ederek, “O sebeple son ocak tüttüğü, ay yıldızlı al bayrak semada nazlı nazlı dalgalandığı, uğruna şehadeti göze alan yiğitlerimiz olduğu müddetçe, bu topraklarda varlığımız daim olacaktır" dedi.

Vali Demirtaş, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Şehit Yunus Uğur Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmet Yüksel, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı kamu kurum temsilcileri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlik, günün anlam ve önemini belirten açılış konuşması ve Mehmet Akif Ersoy’un “Cenk Şarkısı” şiirinin okunması ile devam etti.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Vali Demirtaş, İstiklal Harbimizin şiddetini en fazla hissettirdiği günlerde, Mehmet Akif’in milletimizin hissiyatına tercüman olarak kaleme aldığı İstiklal Marşımızın, 99 yıl önce bugün TBMM’de kabul edildiğini anımsattı.

724 şiir arasından seçilen İstiklal Marşı’nın, 12 Mart 1921’de Birinci Meclisi coşku, gurur ve heyecana sevk etmekle kalmadığını o günden bugüne, bugünden geleceğe, bağımsızlık sembolümüz olarak milletimizin benliğinde en nadide yeri aldığını ifade eden Vali Demirtaş, “İstiklal Marşımız; milletimizin eşsiz bağımsızlık destanı, istiklalimizin sembolü, istikbalimizin teminatıdır. Milletimizin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Her dizesi, her bir kelimesi milletimizi tek yürek, tek bilek haline getiren İstiklal Marşı; vatan, millet, bayrak ve istiklal aşkının ilmik ilmik dokunduğu eşsiz bir şaheserdir. Bu anlamda İstiklal Marşımız, milli birlik ve beraberlik duygusunun, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunun veciz bir biçimde ortaya konulduğu milli mutabakat metnidir” diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin, vatan ve bayrak sevgisinin, benzersiz kahramanlığın göstergesi hükmündeki İstiklal Marşı’nın, yüz yıl önce bu topraklara operasyon yapmaya kalkışanlara Akif’in dizeleriyle milletimizin haykırışı olduğunu aktaran Vali Demirtaş, “Bu öyle bir haykırıştır ki yankısı bugün, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatlarından duyulmaktadır. Dün Sakarya’da, Dumlupınar’da, Başkomutanlık Meydan Savaşında düşmana geçit vermeyen ecdadın torunları, bugün de aynı azim ve kararlılıkla yedi düvelin yanı başımızda kurduğu oyunları canları pahasına bir bir bozmaktadır” dedi.

İstiklal Marşının mimarı olan İstiklal Şairi Mehmet Akif’in genç nesle en iyi biçimde tanıtılması gerektiğine vurgu yapan Demirtaş şunları kaydetti:

“Akif’in hayat mücadelesini, yaşadığı zorlukları, şairliği ile birlikte düşünce ve aksiyon adamı kişiliğini iyi okumalı; yüksek ahlakını, kişiliğini, millet sevgisini ve bağımsızlık aşkını kendimize örnek almalı; evlatlarımızı Akif’in Safahatında ete kemiğe bürünen gençlik timsali ‘Asım’ misali yetiştirme gayreti içerisinde olmalıyız. Unutmamalıyız ki önümüze büyük hedefler koyduğumuz, milletçe bin bir badirenin üstesinden geldiğimiz bu dönemde, yegane dayanağımız ‘Asım’da somutlaşan gençlerimizdir. Zira Asım; göğsü iman dolu, vatan ve millet aşığı gençliğin sembolüdür. Hiç kuşkusuz milletimizi, dünya milletleri arasında karakterli, sözü dinlenen bir konuma taşıyacak nesil de Asımın Neslidir.”

Gençlere de seslenen Vali Demirtaş, şunları dile getirdi:

“Hepimiz ilk dizesi ‘Korkma’ diye başlayan İstiklal Marşı’nın muhatabıyız. O sebeple son ocak tüttüğü, ay yıldızlı al bayrak semada nazlı nazlı dalgalandığı, uğruna şehadeti göze alan yiğitlerimiz olduğu müddetçe, bu topraklarda varlığımız daim olacaktır. Ezelden beri hür ve bağımsız yaşadığımız üzere, gelecekte de bu topraklarda, namahreme fırsat vermeden yaşayacağız. Bunun için her karışı şehit kanlarıyla sulanan aziz vatanımıza, sonuna kadar sahip çıkmalısınız. İlk günden itibaren tarih sahnesinde var olan bu milletin, kültür ve medeniyet kodlarına mutlaka vakıf olmalısınız. Köklerinizi milletimizin tarihine, kültürüne, edebiyatına, gelenek ve göreneklerine salmalısınız. Bu bağlamda Akif’in milletin malıdır diyerek Safahatına almadığı ve her dizesi ayrı bir manifesto niteliğindeki İstiklal Marşı’nı; dize dize, kelime kelime ruhunuzda hissetmelisiniz. Akif’in ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ duasına icabet edecek hissiyata ulaşmalı; genç nesil olarak üzerinize düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirmelisiniz. Ve nihayetinde milletimizin vizyon hedefleri doğrultusunda çok çalışmalı, ilim ve fende olduğu gibi milletimizin milli ve manevi değerlerini benliğinize nakşetmelisiniz.”

Vali Demirtaş’ın konuşmasının ardından “İstiklal Marşı’nı En Güzel Ben Okuyorum” yarışmasında 1. olan öğrenciler, İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudular. Müzik dinletisi ile devam eden programda “Aydınlık Yolun Hüzünlü Yolcusu” adlı oratoryosu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Ödül töreninin de gerçekleştirildiği programın sonunda Vali Demirtaş, salonun fuayesinde yer alan, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili görsellerin yer aldığı fotoğraf ve resim sergisini gezdi.

