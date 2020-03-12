Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ormanlık alanda ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1' ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çadırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Oruçlu Mahallesi istikametine ilerleyen Mehmet Kamuz, yönetimindeki 06 BJ 5217 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ormanlık alana düşen araç, bir ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Kamuz (48), araçta bulunan babası Nuh Kamuz (64) ile yakınları Hakkı Kamuz (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar, ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nuh Kamuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü Mehmet Kamuz ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2020-03-12 18:15:28



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