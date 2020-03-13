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Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması

DHA

Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması


Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) - ADANA'da 500 polisin katılımıyla il genelinde yapılan narkotik uygulaması ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleşen çalışmalarda aranan 46 kişi yakalandı. Denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Üzerlerinde toplamda 445.66 gram bonzai ile yakalanan 6 kişi ise gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde narkotik dar alan uygulaması ve  uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. 500 polisin görev aldı uygulamalarda sabit nokta yol denetimi ile umuma açık yerlerin kontrolü yapıldı. 10 bin 323 kişinin GBT sorgusunu yapıp, durdurulan 3742 aracı arayan  ekipler, çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı. 152 araca toplamda 107 bin 771 bin lira para cezası kesilirken, 40 araç ise trafikten men edildi. Umuma açık 23 mekanda denetimlerde bulunan ekipler, 4 işyerine yasa dışı bahis oynatma ve evrak eksikliği suçlarından işlem yaptı.
Öte yandan, üstlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait mühimmat ve bir kesici-delici alet ele geçirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ
2020-03-13 04:09:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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