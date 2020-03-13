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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Yolcu otobüsleri, koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

DHA

(Görüntülü) Yolcu otobüsleri, koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

KORONOVİRÜS nedeniyle okullar tatil edilirken, memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler otobüs firmalarına akın etti. Tam doluluk ile seferlere çıkan otobüslerin, vatandaşların sağlıklı seyahat etmeleri için düzenli olarak dezenfekte edildiği belirtildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında alınan üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi kararı, otobüs seferlerinde yoğunluğu artırdı. Tam kapasite seferlere çıkan otobüslerin, salgının dünyada baş göstermesi ile beraber düzenli olarak dezenfekte edildiği, yolculara da kendi hijyenleri için kolonya servisi yapıldığı bildirildi. Hemen her serviste araçları yıkayıp, dezenfekte ettiklerini anlatan otobüs şoförü Ali Batman, temizliğe önem gösterdiklerini söyledi. Çamaşırsuyu  ve şirketin kendilerine verdikleri özel maddelerle otobüsleri temizlediklerini dile getiren Batman, kişisel hijyene dikkat ettiklerini aktardı.
'TOKALAŞMIYORUZ'
Araca binen her yolcuya kolonya servis ettiklerini belirten otobüs şoförü Yasin Demir, "Araçlarımızı dezenfekte etmek için garajımızda yıkama ve ilaçlama yapıyoruz. Bir de tokalaşmıyoruz. Gelen yolcuya 'merhaba, merhaba', uzaktan uzağa. Otobüsleri her seferde temizliyoruz" dedi. 
'ARAÇLAR PERİYODİK OLARAK İLAÇLANMAKTA'
Seyahat firması yetkilisi Polat Dinibütün, tüm otobüslerin periyodik olarak ilaçlanıp, dezenfekte edildiğini söyledi. Yolculara seyahat süresince kolonya ikramında bulundukları aktaran Dinibütün, "İlaçların belirli süreleri var. Süreleri bittiğinde tekrar dezenfekte edilmekte. Her 21 güne bir ilaçlamamız yapılmakta" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-03-13 12:26:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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