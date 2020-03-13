Adana Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri iptal

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şubesi tarafından, futbol antrenörleri için düzenlenecek gelişim semineri koronavirüs dolayısıyla ertelendi.

TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, UEFAELİT_A, UEFAA, UEFAB, TFFA profesyonel Kaleci Antrenörü, TFF Teknik Direktör, TFFA lisanslarına sahip olanların katılımıyla planlanan ve 16 Mart, 6 Nisan ve 16 Nisan tarihlerindeki seminerlerin koronavirüs nedeniyle belirtti.

Sümer, ertelenen seminerlerin yapılması konusunda tarihleri daha sonra belirleyeceklerini kaydetti.

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