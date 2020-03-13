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Karalar, tokalaşmadı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mart ayının son birleşimine katıldı Başkan Karalar, 2 gündür tüm Adana’yı günde 3-5 sefer dezenfekte ettiklerini belirtti

İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2 gündür tüm Adana'yı günde 35 sefer dezenfekte ettiklerini söyledi.

Karalar, tokalaşmadı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mart ayının son birleşimine katıldı Başkan Karalar, 2 gündür tüm Adana’yı günde 3-5 sefer dezenfekte ettiklerini belirtti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2 gündür tüm Adana’yı günde 35 sefer dezenfekte ettiklerini söyledi.
Başkan Karalar, Mart ayının son birleşimine katıldı. Meclis Katibi Cemal Demirdağ’ın tokalaşmak için elini uzattığı sırada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi elinin göğsüne götürerek selamlaştı. Karalar meclis üyelerine “Koronavirüsün sizlerden uzak olmasını diliyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesinin 2 gündür tüm Adana’yı günde 35 sefer dezenfekte ettiğini söyleyen Karalar, “Görmüyor musunuz insanlar zehir gibi çalışıyorlar” dedi.
Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, koronavirüsten korunmada hijyenin çok önemli olduğunu belirterek, bu nedenle suyun gerekli olduğunu söyledi. Su parası ödeyemeyen vatandaşların sularının kesilmemesini isteyen Gülaçtı, Cumhur İttifakı olarak ASKİ Genel Kurulunun toplanarak karar alması için gerekli desteği vereceklerini söyledi.
Mezarlıklar Daire Başkanlığında çalışanlar arasında rotasyon uygulamasının başladığını kaydeden Gülaçtı, Kabasakal Mezarlığı çalışanlarının Buruk Mezarlığına, orada çalışanların da Kabasakal Mezarlığında görevlendirilmesi nedeniyle çalışanların mağdur olduğunu ifade etti. Kabasakal Mezarlığı çalışanları genellikle bölgede oturduğunu bildiren Gülaçtı, bu durumun düzeltilmesini talep etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, yapılanlardan muhalefetin haberi olmadığının anlaşıldığını belirterek, ”Suda kesintiye son verdiğimizi bütün Adana duydu, siz duymamışsınız galiba. Su abonelerinden sularının kesilmemesi kararını alan ilk belediye Adana Büyükşehir Belediyesi’dir” dedi.
Karalar, 2 ay boyunca suların kesilmeyeceğini, ancak vatandaşların da bunu alışkanlık haline getirip su parasını ödememezlik yapmaması gereğine vurgu yaparak, “Hem suyun geleceğini, hem hizmetin geleceğini tehlikeye atarız” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu salgın nedeniyle uzaktan eğitim yapacağına dair Milli Eğitim Bakanının açıklamasını okuyan Karalar, ”Bu kürsüden uzaktan eğitim yaptığımız için bizleri insafsızca eleştiren kardeşlerimize duyurulur” şeklinde konuşunca, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı yeniden söz alıp kürüyse çıktı. Gülaçtı, “Bizi dinlemediğiniz buradan belli oluyor, ya da tek taraflı düşünce yaptığınız buradan çıkıyor. Biz dedik ki, eğitim kurumlarını kapattınız, bunu sadece uzaktan eğitime çevirdiniz. Burada zorunlu bir durumdan dolayı okullar bir süreliğine tatil ediliyor, bu bir haftalık süresinde eğitimlerinden geri kalmamaları için böyle bir yönteme gidiliyor. Biz bu yöntem kesin olmaz demedik, ama tek başına yetersiz dedik, yüz yüze birebir eğitim iptal ederseniz sadece uzaktan eğitim yetersiz ve boşa para kaybı dedik ve yüksek maliyetle yapıyorsunuz dedik, burada onu karıştırıyorsunuz” diye konuştu.
Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 4 komisyon raporu oy birliği ile kabul edilirken, 8 teklif komisyonlara gönderildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 14.00’te çalışmalarına devam edecek.
Öte yandan her üç ayda bir olağan olarak toplanan ASKİ Genel Kurulu 17 Mart 2020 Salı günü saat 14.00’te toplanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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