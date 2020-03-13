(Görüntülü) Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis

DHA

(Görüntülü) Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis

 
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, sokak düğününde çıkan kavgada, rastgele ateş ederek Eren Çinçik'in (11) ölümüne, Mustafa Soyarslan'ın (15) yaralanmasına neden olan Mehmet Sayan Çerçioğlu (19), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstiklal Mahallesi?nde geçen yıl 19 Temmuz günü sokak ortasında düzenlenen düğünde, Mehmet Sayan Çerçioğlu, arkadaşları K.S. ve A.S. ile oynadığı sırada, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan 2 kişinin geldiğini gördü. Çerçioğlu ile ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Sayan Çerçioğlu, tabancasını çıkartıp, rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlar, Eren Çinçik ile Mustafa Soyaslan'a isabet etti. Çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eren Çinçik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Soyaslan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI
Olaydan sonra kaçan Mehmet Sayan Çerçioğlu ve kavgaya karışan 2 kişi yakalandı. Çerçioğlu tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Mehmet Sayan Çerçioğlu hakkında cinayet ve yaralama suçundan açılan davada bugün karar verildi. Yargılamayı yapan Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
Kavga nedeniyle açılan dava ise ayrıca görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-03-13 17:11:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa ...
(Düzeltme) Göçmen kaçakçılarına 546 yıl hapis cezası Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 kişiye 182'şer yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Göçmen kaçakçılarına 546 yıl hapis ...
Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: "Görevimin başındayım" Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevden alınarak yerine kayyum atandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: "Görevimin ...
Adana Valiliği: "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alınmadı"
YEREL HABERLER Adana Valiliği: "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ...
Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın etti Bazı vatandaşlar korkmadıklarını söylerken, bir vatandaşın maske ile namaz kıldığı gözlendi
YEREL HABERLER Korona virüse aldırmayan cemaat camilere akın ...
Karalar, tokalaşmadı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mart ayının son birleşimine katıldı Başkan Karalar, 2 gündür tüm Adana’yı günde 3-5 sefer dezenfekte ettiklerini belirtti
YEREL HABERLER Karalar, tokalaşmadı Adana Büyükşehir Belediye ...
(Görüntülü) Yolcu otobüsleri, koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yolcu otobüsleri, koronavirüse karşı ...
Adana Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri iptal
YEREL HABERLER Adana Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri iptal
(Görüntülü) 182'şer yıl hapis cezasıyla aranan göçmen kaçakçıları yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 182'şer yıl hapis cezasıyla aranan göçmen ...
Yolcu otobüsleri, koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yolcu otobüsleri, koronavirüse karşı dezenfekte ...
182'şer yıl hapis cezasıyla aranan göçmen kaçakçıları yakalandı
YEREL HABERLER 182'şer yıl hapis cezasıyla aranan göçmen kaçakçıları ...
Aytaç Durak: Koronavirüs, öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı
YEREL HABERLER Aytaç Durak: Koronavirüs, öpüşmeme kuralımı haklı ...
(Görüntülü) 6 kişinin yaralandığı otopark kavgası 5 lira için çıkmış
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 kişinin yaralandığı otopark kavgası 5 ...
GESAM Adana Şube Başkanlığına Gülşen Doğan seçildi
YEREL HABERLER GESAM Adana Şube Başkanlığına Gülşen Doğan seçildi
Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde bin arttırdı Korona virüse karşı ilaçlamada kullanılan ‘hidrojen peroksit’ maddesi karaborsaya düştü 20 yıldır ilaçlama işi yapan Recep İlkay Erkek, 3 gündür telefonlarının susmadığını söyledi
YEREL HABERLER Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde bin ...
6 kişinin yaralandığı 'otopark' kavgası 5 lira yüzünden çıkmış
YEREL HABERLER 6 kişinin yaralandığı 'otopark' kavgası 5 lira ...
Düğün magandasına ömür boyu hapis Kavgada rastgele ateş edip 11 yaşındaki çocuğun ölümüne, 15 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olan sanık, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Düğün magandasına ömür boyu hapis Kavgada rastgele ...
Akay: "Biz size, siz insanlığa yardım edeceksiniz"
YEREL HABERLER Akay: "Biz size, siz insanlığa yardım edeceksiniz"
(Görüntülü) Aytaç Durak: Koronavirüs öpüşmeme kuralımı haklı çıkardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aytaç Durak: Koronavirüs öpüşmeme ...
Adana'da uzun namlulu silah operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da uzun namlulu silah operasyonu
5 lira için 7 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı Adana'da 5 liralık otopark ücretinin ödenmemesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 5 lira için 7 kişi yaralandı, 1 kişi ...
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı Bodrum'da 5 yıl önce sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek ile birlikte 7 göçmenin boğularak ölümüne neden olmaktan toplam 546 yıl hapis cezasına çarptırılan firari 3 hükümlü Karataş ilçesinde yakalanıp cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı Bodrum'da ...
Adliye personeline koronavirüsten korunma yolları anlatıldı
YEREL HABERLER Adliye personeline koronavirüsten korunma yolları ...
(Görüntülü) Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da 500 polis ile narkotik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X