Torbacı kadın tutuklandı Adana'da yeşil reçeteyle satın alınan hapları satarken yakalanan 57 yaşındaki kadınla birlikte 4 torbacı tutuklandı

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteyle satın alınan hapları satarken yakalanan ve üzerinden 2 bin 355 lira para çıkan 57 yaşındaki kadın ile 3 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı Gülpınar, Sinanpaşa, Dedekorkut, Yeşilyurt ve Hürriyet mahallelerinde torbacı diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan zanlıların olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu mahallelere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 7 zanlıyı yakaladı. Sinanpaşa Mahallesi'nde yakalanan 57 yaşındaki şalvarlı Kudret B.'nin üzerinden yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu amaçlı kullanılan 14 hap ve 2 bin 355 lira çıktı. İşi olmadığı öğrenilen kadın, parayı nereden aldığını söyleyemedi. Ayrıca operasyonda 495 gram bonzai ile 8 yeşil reçeteyle satılan hap ele geçirildi. Polis zanlıların ifadesini alıp adliyeye sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Kudret B. ile Turgay Ç. (30), Abdurrahman A. (32) ve Sinan B.(29) tutuklandı. Engin Y.'ye (19) ev hapsi cezası verilirken, Enis B. (20) adli kontrol şartıyla, Serhat G. (21) ise savcılıktan serbest kaldı.

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