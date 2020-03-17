Adana Valisi Mahmut Demirta\u015f, Bu topraklar \u00fczerinde ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak ya\u015f\u0131yorsak bunu vatan topraklar\u0131n\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan gelerek \u00c7anakkale de i\u015fgal kuvvetlerine ge\u00e7it vermeyen aziz \u015fehitlerimize bor\u00e7luyuz dedi. Vali Demirta\u015f, 18 Mart \u015eehitleri Anma G\u00fcn\u00fc ve \u00c7anakkale Zaferi\u2019nin 105. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla mesaj yay\u0131nlad\u0131. Vali Demirta\u015f, mesaj\u0131nda, \u201cT\u00fcrk ve d\u00fcnya tarihinde unutulmaz bir iz b\u0131rakan ve vatan topraklar\u0131n\u0131n \u015fahit oldu\u011fu en b\u00fcy\u00fck kahramanl\u0131klar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00c7anakkale Zaferi\u2019nin, 105. y\u0131l\u0131n\u0131 bir kez daha ayn\u0131 gurur ve heyecanla millet\u00e7e idrak etmekteyiz. Tarihin kaydetti\u011fi ender zaferlerden birisi olan \u00c7anakkale Zaferi, h\u00fcr ve ba\u011f\u0131ms\u0131z ya\u015famak i\u00e7in canlar\u0131n\u0131 feda edecek kadar benliklerinden vazge\u00e7mi\u015f y\u00fcz binlerce kahraman\u0131m\u0131z\u0131n azminin ve inanc\u0131n\u0131n zaferidir. Milletimize bu topraklarda ya\u015fama hakk\u0131n\u0131n verilmek istenmedi\u011fi bir ortamda, kutsal bir m\u00fccadele sonucu elde edilen bu destans\u0131 zafer; en g\u00fc\u00e7s\u00fcz g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc d\u00f6nemde istikbal ve istiklali s\u00f6z konusu oldu\u011funda T\u00fcrk milletinin neleri ba\u015farabildi\u011finin ispat\u0131d\u0131r. Bug\u00fcn bu topraklar \u00fczerinde ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak ya\u015f\u0131yorsak bunu vatan topraklar\u0131n\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan gelerek \u00c7anakkale de i\u015fgal kuvvetlerine ge\u00e7it vermeyen aziz \u015fehitlerimize bor\u00e7luyuz ifadelerini kulland\u0131. Vali Demirta\u015f mesaj\u0131nda \u015funlar\u0131 kaydetti: \u00c7anakkale yi ge\u00e7ilmez k\u0131lan, Milli M\u00fccadele\u2019yi zaferle ta\u00e7land\u0131ran bu ruh, bu manevi g\u00fc\u00e7; bug\u00fcn de ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131m\u0131za y\u00f6nelen her t\u00fcrl\u00fc sald\u0131r\u0131y\u0131 can\u0131 pahas\u0131na bertaraf etmeye yetecek canl\u0131l\u0131ktad\u0131r. F\u0131rat Kalkan\u0131, Zeytindal\u0131, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 ve Bahar Kalkan\u0131 Harekatlar\u0131 bunun en a\u00e7\u0131k delilleridir. Bizler, \u015fehitlerimizin b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 bu mirasa sahip \u00e7\u0131karak, gelece\u011fimize daha emin ad\u0131mlarla y\u00fcr\u00fcyecek, millet olma \u015fuurunu daima canl\u0131 tutacak ve T\u00fcrkiye Cumhuriyetini ilelebet y\u00fcceltece\u011fiz. Bu duygu ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerle, bir milletin \u00fcst\u00fcn gayretleri ile ebedile\u015ftirdi\u011fi, tarihi bir d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 olan 18 Mart \u015eehitleri Anma G\u00fcn\u00fc ve \u00c7anakkale Zaferi\u2019nin 105. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc kutluyor; ba\u015fta Gazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk olmak \u00fczere aziz \u015fehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi sayg\u0131yla yad ediyorum.\u201d