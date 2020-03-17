Soner Çetin 7. kez Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, SONAR Araştırma Şirketi'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ankette, yüzde 76,5'lik oranla, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi. Soner Çetin böylece 6 yıl içinde değişik araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde 7’nci kez Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı olarak belirlendi.

SONAR Araştırma Şirketinin 15 Ocak 15 Mart 2018 tarihleri arasında, TÜİK örneklemlerini dikkate alarak, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği anket, İstanbul hariç 20 Büyükşehir Belediyesinin nüfusa göre en yüksek 147 ilçesinde yapıldı. Çalışma; ilçe belediyelerinin hizmetlerini değerlendirmek, vatandaş memnuniyetini belirlemek amacıyla farklı sosyodemografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve eğitim kotalarına göre, tesadüfi yöntemle seçilen kişilerle yüz yüze gerçekleştirildi.

Anket sonuçlarına göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yüzde 76,5 başarı oranıyla, ilçe belediye başkanlarını geride bırakarak, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildi. Yüzde 76,5 oranla Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı seçilen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 59 oranında oy almıştı.

En başarılı belediye başkanları sıralamasında ilk 10 şu şekilde oluştu:

Soner Çetin ÇukurovaAdana yüzde 76,5

Mehmet Hançerli KaratayKonya yüzde 73,6

Utku Gümrükçü Çiğliİzmir yüzde 71,2

Mehmet Fatih Atay EfelerAydın yüzde 70,8

Turgut Altınok KeçiörenAnkara yüzde 68,8

Turgay Genç DöşemealtıAntalya yüzde 68,2

Besim Dutlulu AkhisarManisa yüzde 67,6

Mustafa İduğ Bornovaİzmir yüzde 66,2

Erhan Kılıç Bucaİzmir yüzde 64,3

İsmail Yetişkin Seferihisarİzmir yüzde 63,7

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