Adana´da kar yağışı ulaşımı aksattı

Malik GÖDELİNER/ POZANTI, (Adana), (DHA)ADANA'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle AdanaAnkara otoyolunda ulaşım durdu.
İlçede dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımın aralıklarla kapanıp açıldığı Adana-Ankara otoyolunda sabah saatlerinde ulaşım tamamen durdu. Kar yağışı dolayısıyla görüş mesafesi düşerken, çok sayıda araç yolda kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Pozantı Malik GÖDELİNER
2020-03-17 10:10:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.