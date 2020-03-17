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Otizmli kızının rehabilitasyon merkezinde dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

DHA

Otizmli kızının rehabilitasyon merkezinde dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu


Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da otizmli kızı D.C.´nin (17) gittiği özel rehabilitasyon merkezinde dövüldüğünü öne süren Semra C. (45), aldığı raporla polise şikayetçi oldu. Semra C., "Kızım resmen işkence görmüş. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.
Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi´nde yaşayan Sema C.'nın kızı D.C., 4 yıldır gittiği özel rehabilitasyon merkezinden 6 Mart akşamı servis ile eve döndü. İddiaya göre D.C., annesine "Beni dövdüler" dedi. Anne de kızının vücudunu kontrol etti. D.C.'nin bacakları ile kalça ve göğüs bölgesinde morluklar ile yaralar olduğunu gören anne, kızını Adana Şehir Hastanesi´ne götürdü. Semra C., kızına darp raporu verilmesinin ardından da polise giderek şikayetçi oldu.
İDDİALARI KABUL ETMEDİLER
Durumu haber alıp, polis merkezine gelen rehabilitasyon merkezi yetkileri ise, iddiaları kabul etmedi. Polisin yönlendirmesi üzerine kızına Adana Adli Tıp Kurumu´ndan da rapor alan anne, 13 Mart günü ise Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
'BU RESMEN İŞKENCE'
Kızının vücudundaki morlukları ve yaraları görünce çok üzüldüğünü, hemen hastaneye gittiklerini anlatan Semra C., rehabilitasyon merkezi yetkililerinin kendilerine, "Biz hiçbir şey görmedik, bilmiyoruz" yanıtını verdiğini iddia etti. Anne C., şöyle konuştu:
"Kızımın bu denli şiddette maruz kalması açıklanamaz. Kızım ilk günler sabahlara kadar ağladı. Dosyamız şu an savcılıkta. Çocuğumun başına gelen kimsenin başına gelmesin. Gerekirse bunların yaşandığı kurumlar kapatılsın. Biz çocuklarımızı güvenerek, teslim ediyoruz. Güvendiğim yerde bunun yaşanması bizi yıktı. Kamera görüntülerini sorduk. Anlık kamera kullandıklarını ve görüntü olmadığını söylediler. Buna inanmıyorum. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bu resmen işkence." DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-03-17 12:30:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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