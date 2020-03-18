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Adana'da çiçek açan ağaçlara kar yağdı

DHA

Adana'da çiçek açan ağaçlara kar yağdı


Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çiçek açan meyve ağaçlarına kar yağdı. 
Kozan ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Horzum Yaylası'nda hava sıcaklığının 6 dereceye düşmesiyle birlikte iki gündür kar yağışı etkili oldu. Mart ayının ilk haftası çiçek açmaya başlayan erik, kızılcık kirazı ve menekşe ağaçları da kar altında kaldı. Yaylada bulunanlar ise koronavirüs gelişmelerinin ardından bu manzarada stres attıklarını belirtti. Yaylaya gelen Fatih Azgın, ''Mart ayında uzun yıllardan sonra ilk defa böyle bir manzara gördüm. Adeta kartpostal gibi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-03-18 16:24:44

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