Ceyhan’da asılsız korona virüs paylaşımına operasyon

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medyada asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımı yapan bir kişiyi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma ekipleri sosyal medya hesabından yalan ve yanlış bilgi paylaşarak halkı galeyana getirdiği iddiasıyla tespit ettiği İstiklal Mahallesi’nde oturan 37 yaşındaki L.S. isimli kadını gözaltına aldı. L.S.’nin sosyal medya hesabında, Ceyhan’da 2 kişide korona virüs olduğuna dair yalan beyanı ile asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı talimatı ile Türkiye genelinde bu tür asılsız sosyal medyada paylaşımı yapanlar hakkında çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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