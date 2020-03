(Görüntülü) Ayağı kırılan atının başında ağlayan jokey: Göz göze geldiğimizde çok üzüldüm

ADANA'da, kum pistte koşulan Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nda, son 400 metreye girilirken İngiliz atı 'Hazeleyes'in ayağı kırıldı. Jokey Sadettin Boyraz, atın önünde diz çökerek gözyaşlarını tutamadı. Boyraz, "O an Hazeleyes ile göz göze geldik. Gözlerinde 'Bize ne oldu?' der gibi bir ifade vardı. Yaşadığım şok ve atın bakışlarını görünce çok üzüldüm" dedi.

Yeşiloba Hipodromu'nda 15 Mart Pazar günü kum pistte koşulan Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nda Hikmet Kızılca'nın 4 yaşındaki İngiliz atı Hazeleyes, son 400'e girilirken sakatlandı. Jokey Sadettin Boyraz, attan indiğinde Hazeleyes'in ayağının kırıldığını gördü. Atın başında diz çöken Boyraz, gözyaşlarını tutamadı. Bu anları gören yarışseverler de duygulandı. Çıktığı yarışın 10'undan 5'ini birincilikle tamamlayan, diğerlerinde ise 2'nci ve 3'üncü olan, gelecek vadeden İngiliz atı Hazeleyes, ön sağ ayağındaki kırık nedeniyle uyutuldu.

KIRIK AYAĞIYLA 100 METRE KOŞTU

Koşuda yaşanan kazayı anlatan Boyraz, geride olmalarının daha ciddi bir kazaya yol açmamasını sağladığını belirterek, "Yarış başladıktan sonra son 600'e gelirken atım biraz geride kaldı. Yarışın içine girmeye başladıktan sonra şanslı bir pozisyondaydık. O sırada atın ayağında bir sorun olduğunu hissettim ve sonrasında ayağının kırıldığını fark ettim. O da düşmemeye gayret gösterdi. Hazeleyes ile birlikte 100 metre ilerledikten sonra zor durabildik" dedi.

'GÖZLERİNDE 'BİZE NE OLDU?' DER GİBİ BİR İFADE VARDI'

Hazeleyes'in ayağının kırıldığını gördüğünde duygusal anlar yaşadığını ifade eden Boyraz, "Bu gibi durumlar yarışçılığın içinde az da görülse olağan şeyler. Biz onları sadece at olarak görmüyoruz. Atlar bizim ailemizin birer parçası. Her gün onların sırtındayız. O kadar hisli hayvanlar ki; bizimle bütünleşiyorlar. Olayın yaşandığı sırada attan indikten sonra Hazeleyes ile göz göze geldik. O anda gözlerinde sanki 'Bize ne oldu?' der gibi bir ifade vardı. Hem yaşadığım şok hem de atın bakışlarını görünce çok üzüldüm ve sinirlerim boşaldı" diye konuştu.

'ÇOK DEĞERLİ VE BAŞARILI BİR ATTI'

Her atın bir maddi değeri olduğunu, ancak kendilerinin paha biçemediğini kaydeden Boyraz, "Her at bizim için değerli. Hiçbirinin nalına zarar gelmesini istemeyiz. Hazeleyes de çok değerli ve başarılı bir attı. Geçtiğimiz çok başarılı yarışları vardı. Bir süre ara vermişti ancak sonrasında kondisyon açığını kapatmıştı. Son yarışında ona çok güveniyorduk. Kazanabileceğimiz bir yarıştı. Atlar ayakları kırıldığında maalesef iyileştirilemiyor ve uyutulmak zorunda kalıyorlar. Tüm ekibe geçmiş olsun diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana

