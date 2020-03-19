Asılsız "korona virüs" mesajı gönderen memur tutuklandı Adana’da basın mensuplarına ve vatandaşların cep telefonuna "Yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır" mesajı gönderdiği belirlenerek gözaltına alınan memurun ifadesinde, arkadaşına şaka yapmak istediğini ancak yanlışlıkla SMS'in toplu halde rehberindeki herkese gittiğini söylediği öğrenildi

Adana’da basın mensuplarına ve vatandaşların cep telefonuna "Yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır" mesajı gönderdiği belirlenen memur tutuklandı.

17 Mart 2020 tarihinde 0850 302 22 36 no’lu hattan bazı basın kuruluşları ve vatandaşlara, “Sayın K.K.A., daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. Bey ile görüşmeniz gerekmektedir” mesajı gönderilmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri mesajın gönderildiği telefon numarasından yola çıkarak mesajın doğru olup olmadığını bulmaya çalıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğu anlaşıldı. Mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T. gözaltına alındı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından da idari soruşturma başlatılarak açığa alındı.

Bu arada zanlının yaklaşık 10 bin kişiye mesaj gönderdiği öne sürüldü. Zanlının ilk ifadesinde arkadaşına şaka yapmak istediğini ancak yanlışlıkla SMS'in toplu halde rehberindeki herkese gittiğini söylediği öğrenildi. Zanlı alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehditten" tutuklandı.

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