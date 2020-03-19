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Korona virüse yakalanan arttıkça vatandaşlar da tedbiri arttırıyor

İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüse yakalanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 191 kişiye de virüsün bulaştığını açıklamasının ardından Adana'da sokağa çıkan vatandaşların tedbirlerini artırarak maske taktıkları gözlendi.

Korona virüse yakalanan arttıkça vatandaşlar da tedbiri arttırıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüse yakalanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 191 kişiye de virüsün bulaştığını açıklamasının ardından Adana'da sokağa çıkan vatandaşların tedbirlerini artırarak maske taktıkları gözlendi.
Adana'da sokaklara zorunlu olmadıkça kimse çıkmazken, bazı vatandaşların da maskeyle çıktığı görüldü. Sokakta yürüyen, dolmuşta giden bazı vatandaşların maske ile virüse karşı önlem alması dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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