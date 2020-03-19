KASAPTA SAHTE DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ



ADANA'da, polis ekiplerince kasaba düzenlenen baskında, sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi. Ürünlerin, koronavirüse karşı etkili olduğu yalanıyla satıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni açılacak kasabın soğutma dolaplarında, sahte dezenfektan ürünleri olduğu ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, soğutma dolabı içinde, piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş, sahte 3 bin 118 litre dezenfektan sprey, 2 bin 29 boş şişe, sahte etiket, alkol yoğunluk ölçer ve etil alkol ele geçirdi. İş yerinde 1 kişi ise gözaltına alındı. Dezenfektan spreylerin, koronavirüse karşı etkili olduğu yalanı söylenerek, satıldığı öne sürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş yerine giren ekipler

Polislerin inceleme yapması

Şişelenmiş sahte dezenfektanlar

Kullanılan malzemelerden detaylarSÜRE:02'11" BOYUT:241 MBHaber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Adana

2020-03-19 10:49:37



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