Adana'da sahte rakı operasyonuna 6 gözaltı



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte rakı üretimi yapılan 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Seyhan ve Yüreğir'deki adreslere giden ekipler, piyasa değeri 650 bin lira olan 3 bin 600 litre sahte rakı ele geçirdi. Adreslerde yapılan aramalarda içki üretiminde kullanılan malzemelere el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-03-20 10:06:45



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