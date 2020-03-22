Adana'da 662 bin lira değerinde kaçak saat ele geçirildi



ADANA, (DHA)ADANA'da polis ekipleri, piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde gümrük kaçağı kol saati ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Polis ekipleri, iki ayrı adrese yaptığı operasyonda piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kol saati ele geçirdi. Olayla ilgili E.İ.K. ve U.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2020-03-22 10:36:12



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