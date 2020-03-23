Sosyal medyada asılsız `koronavirüs´ paylaşımı yapanlara operasyon

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA polisi, sosyal medyada asılsız ve provakatif koronavirüs paylaşımı yapan 31 kişi hakkında işlem başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü´nce yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden asılsız ve provokatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paylaşımları yapan 31 kişi hakkında, `halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit´, `kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak´, `halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama´ suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca polis, çok sayıda dijital materyale el koydu.
İl Emniyet Müdürlüğü´nce, sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapan kişiler hakkında gelen ihbarları anında değerlendirildiği, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-03-23 09:58:11
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